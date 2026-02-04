Hoy en la historia. Nace Rosa Parks

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1913

Nace Rosa Parks

Estados Unidos. Rosa Parks fue una activista afroamericana. Nació en Tuskegee, Estados Unidos, el 4 de febrero de 1913. En 1955 se negó a ceder su asiento a un blanco y moverse a la parte de atrás del autobús en el sur de Estados Unidos, acción que la llevó a la cárcel. Creó la Montgomery Improvement Association, que tuvo como presidente a Martin Luther King Jr.

La asociación organizó un boicot a los autobuses que contribuyó a que la causa de los afroamericanos fuese conocida en el mundo. Murió en Detroit, el 24 de octubre de 2005.

Tal día como hoy

1454

En el marco de la guerra de los Trece Años, el Consejo Secreto de la Confederación Prusiana envía un acto formal de desobediencia al Gran Maestre.

1508

En Alemania, Maximiliano I es coronado emperador.

1794

En Francia, en el marco de la Revolución francesa, el gobierno elimina la esclavitud.

1897

Alemania. Nace Ludwig Erhard, político y economista alemán y canciller federal de Alemania Occidental entre 1963 y 1966.

1922

Devuelto a China el territorio de Shantung por el tratado chino-japonés.

1924

En la India, el Gobierno británico libera al líder nacionalista Mahatma Gandhi.