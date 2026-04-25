Caminero y Martínez pegan dos jonrones cada uno

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Rays6

Mellizos2

SAN PETERSBURGO, Florida.AP. El dominicano Junior Caminero y el mexicano Jonathan Aranda conectaron dos jonrones cada uno, y los Rays de Tampa Bay vencieron 6-2 a los Mellizos de Minnesota.

Caminero pegó su séptimo del año, un batazo solitario al jardín central en la segunda entrada. Sumó un jonrón de dos carreras en la séptima para poner el marcador 6-1.

Cleveland8

Azulejos6

TORONTO .AP. El dominicano Ángel Martínez conectó dos jonrones para el primer juego de su carrera con múltiples cuadrangulares, y los Guardianes de Cleveland vencieron 8-6 a los Azulejos de Toronto.

El dominicano Jesús Sánchez la botó por los Azulejos. Martínez conectó sus jonrones 4 y 5 de la campaña. José Ramírez de 3-1. Por los Azulejos, los dominicanos Sánchez de 3-1. Vladimir Guerrero Jr. de 4-0, una empujada.

Orioles10

M. rojas3

BALTIMORE .AP. Adley Rutschman conectó dos de los seis jonrones de Baltimore e impulsó seis carreras, en la victoria de los Orioles sobre los Boston Red Sox, que atraviesan una mala racha, por 10-3.

El dominicano Samuel Basallo bateó de 4-3, incluido su cuarto jonrón de la campaña.

Atleticos8

Texas1

TEXAS. Carlos Cortés bateó dos jonrones y empujó cuatro vueltas en la victoria de los Atléticos de Oakland 8-1 sobre los Rancheros de Texas.

El dominicano Luis Severino (1-2) se anotó el triunfo con 6.2 entradas de una carrera, 6 hits, un boleto y cinco ponches.

Rockies4

Mets3

NUEVA YORK .AP. Michael Lorenzen provocó tres jugadas de doble matanza en siete entradas eficientes y los Rockies de Colorado vencieron a los Mets de Nueva York, 4-3.

Perdió el dominicano Freddy Peralta (0-1) al ceder dos vueltas en cinco y dos tercios que lanzó, con ocho ponches.

Juan Soto de 4-1. Ronny Mauricio de 3-2. Mark Vientos de 4-2.