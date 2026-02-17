5 Jugadores Claves para RD en el Clásico Mundial de Béisbol

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El roster oficial de República Dominicana para el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ya está confirmado y muchos afirman que es el equipo más talentoso que el país han enviado para el torneo.

Tras la decepcionante participación de la edición de 2023, los quisqueyanos buscan redimirse y llevar al país a la gloria conquistando su segunda corona en el Clásico Mundial.

Con esto en mente, veamos cinco jugadores que tendrán un papel importante en el destino de RD:

1. Juan Soto

Juan SotoSam Navarro-USA TODAY Sports

Tras firmar un contrato histórico de $765 millones con los Mets de Nueva York, Juan Soto sigue siendo la joya de la corona de la alineación dominicana.

Su disciplina al bate y su potencia son la base de este equipo. En un torneo corto donde cada base por bolas y turno al bate de alto impacto cuentan, la capacidad de Soto para controlar la zona lo convierte en el bateador más peligroso del Grupo D.

2. Vladimir Guerrero Jr.

Vladimir Guerrero Jr.

Tras perderse el torneo de 2023 por lesión, "Vladdy" ha confirmado oficialmente su participación para 2026. Viene de una temporada espectacular en la MLB en 2025, donde bateó .397 en la postemporada.

Su presencia en la parte media del orden al bate le proporciona el "factor intimidante" que a República Dominicana le faltó en ocasiones durante el Clásico anterior.

3. Fernando Tatis Jr.

Fernando Tatis Jr.

Tatis Jr. es posiblemente el jugador más electrizante del torneo. Ofrece una combinación excepcional de defensa digna de un Guante de Oro en los jardines, velocidad que cambia las bases y potencia de élite.

Estén atentos a su energía, que será la chispa de un equipo que a veces ha tenido dificultades para mantener la consistencia ofensiva en los partidos de alta presión del Clásico Mundial de Béisbol.

4. Sandy Alcántara

Sandy Alcántara

El ganador del Cy Young de la Liga Nacional de 2022 está de vuelta y sano, siendo el as indiscutible de la rotación.

En el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, la profundidad del pitcheo de República Dominicana fue cuestionada; tener un Alcántara sano para enfrentarse a los ases de otras naciones le da a República Dominicana la estabilidad que necesita para superar las rondas eliminatorias en Miami.

5. Junior Caminero

Junior Caminero

Si bien nombres como Manny Machado y Rafael Devers son estrellas consolidadas, Caminero es el candidato estrella para 2026. Como uno de los jóvenes talentos más destacados del béisbol, su potencia es legendaria.

Con algunos veteranos lidiando con problemas de seguro o fatiga de la pretemporada, se espera que Caminero asuma un papel fundamental en el equipo titular.

Factor "sorpresa"

Austin Wells, de origen dominicano

El receptor de los Yankees de Nueva York, Austin Wells, está en el roster (clasificado a través de sus abuelos dominicanos), lo que proporciona un importante impulso defensivo y de encuadre en una posición que históricamente ha sido un punto débil para la República Dominicana.

República Dominicana jugará sus partidos del Grupo D en el LoanDepot Park de Miami, a partir del 5 de marzo contra un difícil grupo que incluye a Venezuela y Holanda.