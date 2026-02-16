¡No te lo pierdas! ¿Cuál es el horario de RD en el Clásico Mundial de Béisbol?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

La Selección Dominicana de Béisbol ya conoce el destino que le espera para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026.

Bajo la gerencia de Nelson Cruz y el mando del legendario Albert Pujols, el equipo quisqueyano buscará redimirse en el Grupo D, con sede en el loanDepot Park de Miami.

Juegos de Exhibición

Por primera vez, el equipo nacional jugará partidos de preparación frente a su público contra un equipo de Grandes Ligas.

- Martes 3 de marzo: vs. Detroit Tigers | Estadio Quisqueya | 6:00 PM

- Miércoles 4 de marzo: vs. Detroit Tigers | Estadio Quisqueya | 2:00 PM

Fase de Grupos (Miami, Florida)

- Viernes 6 de marzo: vs. Nicaragua | loanDepot Park | 7:00 PM

- Domingo 8 de marzo: vs. Países Bajos | loanDepot Park | 12:00 PM

- Lunes 9 de marzo: vs. Israel | loanDepot Park | 12:00 PM

- Miércoles 11 de marzo: vs. Venezuela | loanDepot Park | 8:00 PM