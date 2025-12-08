¡74 medallas! RD concluye participación Juegos Bolivarianos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana cerró un nuevo capítulo con la conquista de 74 medallas en los XX Juegos Bolivarianos que concluyeron este domingo en esta ciudad.

Con el total de preseas, incluidos 12 de oro, 17 de plata y 45 de bronce, el país se ubicó en el séptimo lugar del medallero general.

La rama masculina se hizo de 48 del total de medallas, con nueve de oro, 20 de plata y 29 de bronce, mientras que el femenino consiguió tres preseas doradas, siete de plata y 14 de bronce (24 en total); en mixto se obtuvo dos bronces.

Ante los resultados, que superaron las expectativas, el Comité Olímpico Dominicano (COD) consideró que “cumplimos una vez más”, y señaló que en lo adelante, de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, lo que corresponde es trabajar en base a cambiar los colores de las medallas.

La delegación quisqueyana, que al final estuvo integrada por 222 atletas diseminados en 33 modalidades, fue mucho menor en relación con a los XIX Juegos Bolivarianos celebrado en Valledupar, Colombia, en el 2022, donde asistieron 489 deportistas que vieron acción en 41 deportes.

En esa ocasión, se recuerda, que la representación criolla tuvo como resultado un total de 90 preseas (22 de oro, 24 de plata y 44 de bronce).

El atletismo, el judo y wushu fueron las federaciones que mejores resultados de medallas tuvieron en los Juegos Bolivarianos de Ayucucho-Lima 2025.