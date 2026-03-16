Aaron Nola será titular con Italia en la semifinal contra Venezuela

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El mánager del equipo de Italia, Francisco Cervelli, ha modificado su plan de pitcheo para el partido de semifinales del Clásico Mundial de Béisbol de esta noche contra Venezuela (8 PM ET en FS1): el lanzador derecho de los Phillies, Aaron Nola, será el abridor en lugar del previamente anunciado Michael Lorenzen.

Nola podría tener un duro desafío contra la alineación venezolana, comenzando con Ronald Acuña Jr. como abridor. Acuña tiene un promedio de bateo de .308 de por vida contra Nola, con cuatro jonrones y un OPS de 1.024. Otros bateadores en la alineación también han tenido cierto éxito contra Nola, aunque en muestras más pequeñas.

Por ejemplo, William Contreras, Eugenio Suárez, Salvador Pérez y Andrés Giménez le han conectado jonrones a Nola, aunque nadie, aparte de Acuña, tiene más de 31 apariciones al plato contra él. En conjunto, la alineación venezolana tiene un promedio de bateo de .259 y un OPS de .759 de por vida contra el derecho, con 57 ponches.

Nola lució bien en su única apertura anterior en el torneo, cuando ponchó a cinco y permitió cuatro hits en cinco entradas sin carreras en la victoria de Italia por 9-1 sobre México el miércoles.

Lorenzen presumiblemente abriría el partido de revancha contra Estados Unidos si Italia avanza a la final del Clásico Mundial de Béisbol del martes. El lanzador derecho, quien firmó un contrato de un año con los Rockies en enero, tuvo una actuación estelar en la sorprendente victoria de Italia sobre Estados Unidos el martes pasado, permitiendo solo dos hits en 4 2/3 entradas sin carreras en una victoria de 8-6.

Si Italia gana la semifinal del lunes, sería local en la final del martes gracias a su récord de 4-0 en la fase de grupos. Estados Unidos tuvo un récord de 3-1 en la fase de grupos.