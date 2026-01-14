Abinader recibe informe comité

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader sostuvo ayer una reunión de una hora con todos los miembros del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como un nutrido grupo de ministros y directores del Gobierno central que estarán dando gran soporte a los juegos.

“Tenemos un gran compromiso con los juegos y estamos muy adelantados en varios renglones en el montaje y ahora lo que viene es que todo el pueblo dominicano apoye estos juegos. “Comiencen a planificar sus agendas porque hay que respaldar a los atletas dominicanos porque tendremos lo mejor del Deporte del Caribe”, dijo Abinader.

Abinader dijo que ahora el Gobierno preparará una gran campaña de promoción para involucrar a todo el pueblo dominicano.

El presidente del Comité Organizador, José Monegro, afirmó que se le brindó un informe detallado al Jefe del Estado de como marchan las labores y hay excelentes avances. “Todo estará listo mucho antes de los Juegos”, precisó.

Afirmó que el presidente Abinader escuchó pacientemente los informes de la parte técnica, en infraestructura, alimentación, la parte de la Villa Olímpica, el transporte de los Juegos y los voluntarios.

De su lado, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, al concluir la reunión que se inició a las 4:32 y concluyó a las 5:34 de la tarde, expuso que las federaciones trabajan arduamente con la preparación de los atletas para los juegos.

Al preguntársele cuanto será el presupuesto para entregar a los atletas, dijo que ese dato se está preparando y que en los próximos días se daría a conocer. “Hemos cumplido, entregamos 320 millones el año pasado”, dijo Cruz.