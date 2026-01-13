República Dominicana arranca el 2026 como sexta potencia del softbol panamericano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El softbol masculino de la República Dominicana abrió el año 2026 ubicado en el sexto puesto del ranking de la Confederación Panamericana de Softbol (WBSC-Softbol América), una posición que, según la Federación Dominicana de Softbol (Fedosa), refleja el trabajo estructurado que se viene realizando en los últimos años.

Para el presidente de la Fedosa, ingeniero Garibaldy Bautista, esta ubicación es resultado de “una gerencia de selecciones nacionales colegiada, junto a la labor en el terreno de la Dirección Técnica y su equipo de trabajo”. Bautista felicitó al seleccionado nacional y expresó su orgullo por el hecho de que la República Dominicana continúe siendo referente en el área centroamericana.

El titular federativo destacó además el trabajo de Fabio de León Sánchez, gerente general de selecciones nacionales, así como el del director técnico Pedro Luis Franco, junto a dirigentes y coaches que forman parte del cuerpo técnico.

En la clasificación panamericana, por delante de República Dominicana aparecen Venezuela, Argentina, Canadá, Estados Unidos y México, países que —según Bautista— cuentan con mayor densidad poblacional y políticas deportivas más consolidadas.

Por detrás del conjunto dominicano están Guatemala, Colombia, Cuba, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Perú.

Al dar a conocer el ranking, la WBSC-Softbol América explicó que la clasificación se basa en el rendimiento, la consistencia y el desarrollo de las selecciones durante el último ciclo competitivo, tomando como referencia el sistema de puntuación internacional, en el cual República Dominicana también ocupó el sexto lugar en el más reciente Campeonato Mundial.

“Seguimos trabajando para mantener nuestro deporte entre los primeros del mundo y consolidarnos como principal referencia en la región”, afirmó Bautista, quien además señaló que los equipos nacionales ya se encuentran enfocados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán entre julio y agosto en Santo Domingo. El dirigente adelantó que la Fedosa tiene una agenda internacional cargada, la cual será presentada tras la asamblea general encabezada por el nuevo comité ejecutivo.

Bautista concluyó con la afirmación de que “en el 2026 nos esforzamos por mejorar la posición en el ranking, pondremos el mayor empeño en superar la puntuación lograda en el 2025, con la participación en los eventos mandatarios, poniendo el mayor esfuerzo para quedar entre los primeros lugares”.