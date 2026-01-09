Academia Rivas y Ventura se coronan torneo navideño LM

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La academia Rivas y Ventura se proclamó campeona al vencer 5-0 a la liga Suárez en la categoría 11-12 años, partido correspondiente a la edición XXXVI del Torneo de Béisbol Navideño, opción a la copa Ministerio de Turismo, dedicado al ingeniero Adolfo Pérez De León, director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), en el play de la liga Luis Mercedes.

El seleccionado de Rivas y Ventura se convierte en el primer equipo en alcanzar el título en la justa organizada por la Academia Deportiva Luisito Mercedes.

El preadolescente Enyel Caminero, hermano del jugador de Grandes Ligas, Junior Caminero, resultó electo Jugador Más Valioso de la gran final, tras tener una gran final ofensiva con su bate.

Los nuevos monarcas contaron también con el bate caliente de José Ademán.

Luego de concluido el partido, el dirigente Luisito Mercedes, director técnico y presidente de la institución organizadora, entregó la copa Ministerio de Turismo al mánager Basilio Rivas junto a los jugadores y demás técnicos.

“Felicito a los integrantes del seleccionado campeón de la academia Rivas Ventura, subcampeones de la liga Suárez y demás equipos que accionaron en esta categoría”, exclamó Luisito Mercedes.

Recordó que en el evento, en sentido general, participaron 2,900 atletas durante la serie regular en edades de 7 a 18 años, así como 20 equipos integrados por peloteros firmados por organizaciones del béisbol organizado de los Estados Unidos.

De su lado, el periodista José Luis Mendoza, director de comunicaciones del programa del Gobierno de la Mañana Z101, dijo sentirse sumamente contento por la forma exitosa en que se ha venido llevando a cabo la justa, ya en su etapa final. “Felicitaciones a los jugadores y dirigentes”.