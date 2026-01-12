ACDS realiza emotivo acto a los caídos el 11 de enero 1948

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS) conmemoró, ayer el 78.º aniversario de la tragedia de Río Verde, Yamasá, ocurrida el 11 de enero de 1948, en un solemne y emotivo acto celebrado en el Cementerio de la calle 30 de Marzo, específicamente en el mausoleo donde reposan los restos de las víctimas.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del tesorero de la ACDS, periodista Franklin Peralta, quien recordó con profundo sentimiento el fatídico suceso, destacando el compromiso permanente de la institución de mantener viva la memoria.

El discurso central fue pronunciado por Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), quien resaltó la trascendencia del accidente aéreo para la deportividad nacional y el impacto irreparable que tuvo para el béisbol. Fallecieron Antonio Martínez (Toñito), Francisco del Villar (Bebecito), Miguel Rodríguez Jiménez (Boquita), Juan Ramón Ramos (Bombo), José Dolores Aybar (Pepillo), Maximiliano Rivera (Puchulán), Ventura Escalante (Loro), Alberto Tomás Estrella (Mimo), Manuel Enrique Tatis (Sancho), Fernando Valerio (Nano), Leonte Hernández (Yeyo), Aquiles Martínez, José Jiménez (Toti), Rafael Antonio Raposo (Papiro), Pedro Antonio Báez (Grillo A), Juan Bautista Álvarez (Chino), Víctor Saint Claire (Papito) y Diógenes Antonio Dévora (mánager).

El responso fue oficiado por el padre César Hilario. La emotiva declamación del poema escrito por el poeta Suárez Vásquez fue realizada por Don Ramón de Luna, mientras el panegírico estuvo a cargo del socio de la ACDS Radhamés Bonilla. El acto fue conducido por el maestro de ceremonias Miguel de Jesús Rodríguez.

Durante la lectura del panegírico, a cargo del socio de la ACDS Radhamés Bonilla, se produjo un emotivo momento cuando se recibió una llamada telefónica desde los Estados Unidos del Inmortal del Deporte Dominicano, Manuel Mota, quien se dirigió a los presentes con palabras cargadas de sentimiento, resaltando la trascendencia histórica del acto de recordación, la importancia de mantener viva la memoria de los mártires del deporte nacional y felicitando de manera efusiva a la directiva de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS) por la excelente organización y continuidad de la significativa ceremonia.

Durante la ceremonia se depositaron ofrendas florales por diversas instituciones: Por Juan Pablo Duarte, Dionisio Guzmán y Tony Peña Rodríguez.

Por la Unión Deportiva de Santiago (Udesa), Margarita Jáquez y doña Julia Lora Hieronimus.

Por las Águilas Cibaeñas, Víctor García Sued y Garibaldy Bautista, Rafael “Pappy” Pérez, por el alcalde Ulises Rodríguez; Winston “Chilote” Llenas, vicepresidente de Lidom.