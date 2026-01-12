Hacia el plan quinquenal

Creado: Actualizado:

Comienza la ejecución del XV Plan Quinquenal 2026-2030. Los objetivos fundamentales y las acciones definidas tendrán aprobación definitiva en el mes de marzo en el marco de la celebración de las Dos Sesiones: reuniones anuales simultaneas de la Asamblea Nacional Popular -órgano legislativo- y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino -órgano asesor-. Momento e instancias donde se definen la ruta política y económica para el período y que se habrá de chequear anualmente.

El diseño de los objetivos a procurar durante los cinco años y las etapas anuales definidas por las autoridades, se alimentan con las recomendaciones emanadas del simposio al que convoca el Comité Central del Partido Comunista con personalidades no pertenecientes al Partido para recoger sugerencias que puedan incorporarse al Plan. El correspondiente a este momento se efectuó a inicios de diciembre.

El énfasis fundamental para 2026 se centrará en estimular la demanda interna, pilar fundamental de la economía dual junto a las exportaciones, así como impulsar el aumento de la inversión tanto en lo económico como en lo social. El Banco Central mantendrá una “política monetaria moderadamente flexible”, esforzándose en conservar la tasa de cambio. El banco incrementará tanto el apoyo al incremento de la demanda como la innovación y modernización tecnológica y el apoyo a las MiPymes. Continuará la modernizacion y apertura financiera promoviendo reformas en la gobernanza financiera mundial.

Dado el resultado alcanzado en 2025 donde todo indica, hasta el informe oficial, que el país logró el crecimiento en el entorno del 5%, puede esperase que, en el marco de las Dos Sesiones cuando se anuncie la meta para 2026, no se esté muy lejos de igual meta. Se prestará más atención a la calidad del crecimiento que a la cantidad. China profundizará la macro regulación para garantizar la estabilización al sector empresarial, del mercado y del empleo -IA e innovación lo estimularán-. Se aplicarán medidas de facilidades para el sector inmobiliario para estabilidad el mercado, transformarlo e impulsar un crecimiento de calidad. Se implementarán medidas para alentar tanto la reinversión en el sector empresarial foráneo como el ingreso de nuevas inversiones estimuladas por la explosión de innovaciones que vive el país. De acuerdo al Banco Mundial alrededor de un tercio de las inversiones extranjeras en China se dirigen al sector de alta tecnología. En 2026 continuará el impulso a la modernización de la sociedad y economía chinas.