Las dos doctrinas de Trump

Las doctrinas de William Mckinley y James Monroe son ideas detrás del nuevo orden mundial que quiere establecer Trump, en sustitución del que ha prevalecido desde final de la Segunda Guerra Mundial, es lo que comenta el historiador que analiza la actual coyuntura. Primero, porque la guerra comercial abierta por Estados Unidos con los altos aranceles tiene su origen en Mackinley, la historiografía lo considera el mayor proteccionista y expansionista de América, responsable de incorporar Filipinas, Guam y Puerto Rico a Estados Unidos y establecer controles sobre Cuba.

El poder blando de Trump con el concepto “reciprocidad”, reducción de aranceles a países que hagan lo mismo con Estados Unidos, también es de Mackinley, lo introdujo en 1900 siendo presidente de los Estados Unidos. Cuando era Senador, en 1890, aprobó altos aranceles a productos importados para defender los productos estadounidenses, discurso que Trump hace suyo, en aquella ocasión, como ahora, la reacción de los comerciantes y empresas productoras fue aumentar los precios antes que los aranceles entraran en vigor, Mackinley perdió su escaño en las elecciones de 1890.

El arancel medio que aplica Trump supera el de Mackinley en 1890, por ello no debe extrañar que sea cada vez más evidente el parecido de los resultados, en 2025 el crecimiento de la economía estadounidenses ralentizo y la inflación cerró muy por encima de la meta de 2%, probablemente razones por la que Trump y los Republicanos perdieron las alcaldías de Nueva York y Miami, en Virginia la gobernación y en Nueva Jersey una bancada en el congreso local.

Segundo, porque mezcla la guerra comercial basada en principios de Mackinley con la Doctrina expansionista de Monroe, los hechos abundan, expresó interés por el Canal de Panamá, ocupó a Venezuela el pasado 3 de enero, amenazó con ocupar a Colombia, Cuba, México, Panamá, Irán y Canadá para convertirla en el Estado 51, y dijo que por las buenas o por las malas tomara a Groenlandia, lo que podría hacer en los tres años que le quedan en la Casa Blanca.

No ha ocultado su propósito en Venezuela, rentabilizar el petróleo, sin decir la frecuencia, se interpreta habrá entregas cada cierto tiempo, el gobierno provisional de Delcy Rodríguez debe entregarle 50 millones de barriles de crudo de alta calidad, al precio del viernes de $57 dólares el barril del West Texas Intermediate, su valor es de $2,850 millones de dólares.

En su origen, la Doctrina Monroe, proclamada por el presidente James Monroe el 2 de diciembre 1823, fue advertencia a potencias europeas, debían alejarse de países de America Latina y el Caribe, convirtiéndose Estados Unidos en garante, luego la utilizó para justificar sus múltiples intervenciones, en República Dominicana y Haití aplicó la política de la diplomacia del dólar y luego la del mazo.

En el país la penetración de Estados Unidos fue lenta, pero sin pausa, antes de finalizar el siglo XIX ocuparon sectores claves de la economía y las finanzas, en 1910 tenían el primer puesto entre inversionistas extranjeros, en Haití el segundo después de los alemanes.

Los gobiernos domincanos de 1905 y 1907, transfirieron la soberanía sobre las aduanas a una comisión americana de control de ingresos para liquidar órdenes de pago a acreedores del Estado seleccionados, en Haití el Banco Nacional de la República fue controlado por el First National Bank de Nueva York en 1910.

Lo que siguió luego fue la diplomacia del mazo, por la fuerza marines de Estados Unidos ocuparon Haití en 1915, salieron en 1934, República Dominicana en 1916, se fueron después de las elecciones generales que ganó Horacio Vásquez en 1924.