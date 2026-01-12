CODIA cumplió 63 años ayer

Creado: Actualizado:

El artículo 2 de la Ley 6160 del 11 de enero de 1963 expresa: “El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores es una institución moral de carácter público, y como tal, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, con todos los derechos, obligaciones, poderes y atribuciones que le señala la ley…” Sus fines son: Vigilar el ejercicio profesional y velar por los intereses generales de las profesiones que agrupa en su seno, especialmente por la dignidad, los derechos y el mejoramiento de sus miembros.

Servir como guardián del interés público y actuar como Asesor del Estado.

Como institución moral es saludable recordarle a la actual Junta Directiva Nacional, que la institucionalidad del CODIA debe ser protegida y fortalecida, beneficiando la sociedad, reduciendo la incertidumbre, promoviendo la transparencia y combatiendo la corrupción para fomentar el desarrollo económico.

FELICIDADES a su actual presidente ingeniero Enrique Rosario García.