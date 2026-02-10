Marte agradeció distinción
AFECAVOL reconoce a Cristóbal Marte H.
El presidente de AFECAVOL, Félix Sabio, destacó la importancia de reconocer a quienes han marcado la historia del voleibol en la región.
La Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol (AFECAVOL) creó el Galardón “Pergamino de Oro Marta Centeno de Sajché” en la Asamblea General 2026 y es su primera entrega reconoció al presidente de NORCECA, Cristóbal Marte Hoffiz, por su destacada apoyo al desarrollo del voleibol regional e internacional.
Marte Hoffiz agradece
Emocionado, Marte agradeció el gesto así: “Me honra ser el primer recipiente de este galardón, que además es en honor a una dirigente deportiva que tuve el honor de trabajar a su lado. Marta Centeno fue la primer dirigente de la zona de Centroamérica en alcanzar un cargo en el Comité Ejecutivo en FIVB”, dijo.