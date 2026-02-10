AFECAVOL reconoce a Cristóbal Marte H.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol (AFECAVOL) creó el Galardón “Pergamino de Oro Marta Centeno de Sajché” en la Asamblea General 2026 y es su primera entrega reconoció al presidente de NORCECA, Cristóbal Marte Hoffiz, por su destacada apoyo al desarrollo del voleibol regional e internacional.

El presidente de AFECAVOL, Félix Sabio, destacó la importancia de reconocer a quienes han marcado la historia del voleibol en la región.

Marte Hoffiz agradece

Emocionado, Marte agradeció el gesto así: “Me honra ser el primer recipiente de este galardón, que además es en honor a una dirigente deportiva que tuve el honor de trabajar a su lado. Marta Centeno fue la primer dirigente de la zona de Centroamérica en alcanzar un cargo en el Comité Ejecutivo en FIVB”, dijo.