Águilas vence a Toros y se meten en la pelea

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Las Águilas del Cibao consiguieron anoche una importante victoria tres vueltas por una sobre los Toros del Este, para meterse de lleno en la pelea por el primer puesto, en la continuación del “Todos contra Todos” en choque celebrado en el Estadio Francisco Micheli, en la Romana.

Con ese triunfo, los cibaeños que tienen marca de (6-5) se colocan a un juego de los Toros (7-4).

Los taurinos caen por segunda vez en forma seguida.

Las Águilas también han ganado dos partidos al hilo.El lanzador ganador fue Roddery Muñoz, perdió Yaramil Hiraldo y Jeurys Familia se acreditó juego salvado.

Por las Aguilas comenzó el partido el derecho Luis Felipe Castillo, quien permitió una carrera, tiró en dos entradas, dio un boleto y ponchó a un rival.

Luego dio paso a Deurys Carrasco, éste a Henríquez, Marte, Muñoz, Hernández, Fernández y Rodríguez.

Por los Toros del Este inició el veterano Enny Romero, quien tiró cinco entradas, permitió dos hits, un boleto, dos boletos, tres ponches. Llegó a retirar 12 de 14 bateadores de las Águilas.

Steward Berroa recibe base por bolas. Leody Taveras batea elevado de out a receptor Tres Barrera en territorio de foul. Geraldo Perdomo pega sencillo con rodado con toque a tercera base Jeimer Candelario. Steward Berroa a 2da. Cristhian Adames pega sencillo con rodado a jardinero central Ismael Alcántara. Steward Berroa anota Geraldo Perdomo a 3ra. Rudy Martin pega sencillo al prado jardinero izquierdo, luego se robó la segunda base, Bryan De La Cruz recibe base por bolas. Eloy Jiménez se ponchó, Manuel Pena despachó sencillo al jardín derecho, remolcando a Rudy Martin. Francisco Urbaez cerró el episodio al batear para doblematanzas por la vía 5-4-3.

En el quinto, las Aguilas hicieon una vuelta por boleto a Leody Taveras , luego se robó la segunda, Geraldo Perdomo batea rodado a primera base Manuel Pena, Leody Taveras avanzó a tercera desde donde anotó por lanzamiento desviado del lanzador Yaramil Hiraldo, de los Toros.