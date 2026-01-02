Llegó el 2026: Deporte de RD con gran desafío

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Al iniciarse las primeras 36 horas del año 2026, se vislumbran los “grandes retos y desafíos” que afrontará el deporte dominicano con la celebración en julio venidero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrán como sede las instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y en el Parque del Este, en el municipio Santo Domingo Este.

El diario Hoy realizó el pasado martes un recorrido por las instalaciones que están sometidas a profundas remodelaciones en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y se pudo verificar que, aún, falta mucho trabajo crudo por terminar.

Muchos consideran que julio se ve lejos en el calendario. Sin embargo, para el calendario deportivo pudiera ser bien corto.

Los trabajos están a cargo del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones.

El Estadio Olímpico

Se pudo observar que la pista del Estadio Olímpico, donde se celebrará el acto de inauguración y clausura de los XXV Juegos Centroamericanos, además, de las competencias de atletismo y de fútbol, aún no se han iniciado la instalación de la pista.

El Comité Organizador licitó el año pasado la adjudicación de la pista y aunque si se trabaja con tesón y labor programada, esos trabajos estarán listos antes de julio. Por igual se pudo ver la pista de calentamiento del Centro Olímpico.

Ahí, aunque se está trabajando y así se pudieron ver obreros laborando, falta mucho por finiquitar.

El estadio de béisbol, número tres del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, es que luce un poco más retrasado.

Es un estadio bastante grande y aunque ya está en obra gris parte de las graderías, en el terreno y en la colocación de la grama del oufiled y en el cuadro, no se ven atisbos de que pudieran colocarse en un corto tiempo.

Techado de Taekwondo

El nuevo techado de la disciplina de Taekwondo que se levanta en el Centro Olímpico sigue avanzando en la colocación del techo desde hace varias semanas. El alucinz que corresponde al Pabellón de Karate ya está prácticamente terminado. Lo mismo con el pabellón viejo de voleibol. Están laborando en el Palacio de Voleibol en la colocación del nuevo techo.