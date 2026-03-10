Alcaraz, Djokovic y Swiatek pasan ronda; Cerúndolo, Andreeva y Fritz quedan fuera

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Iga Swiatek no dieron este lunes pie a las sorpresas y sellaron su pase a los octavos de final del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), mientras que Francisco Cerúndolo, Mirra Andreeva y Taylor Fritz se quedaron por el camino.

El español, número 1 del mundo, lo pasó mal por momentos frente al francés Arthur Rinderknech (n.28). Necesitó tres sets, empleándose a fondo para doblegarlo por 6(6)-7, 6-3 y 6-2 en 2 horas y 18 minutos de partido.

"Para mí, fue realmente, realmente difícil. Me metí en problemas, para ser sincero. Pero estoy muy contento con la forma en que afronté todo lo que estaba pasando", explicó en declaraciones a pie de pista el murciano tras superar la tercera ronda.

En octavos de final, Alcaraz se medirá al noruego Casper Ruud (n.13), que este mismo lunes se deshizo del monegasco Valentin Vacherot (n.26) por 3-6, 6-3 y 6-4.

También pasó a octavos de final el serbio Novak Djokovic (n.3) al derrotar al estadounidense Aleksandar Kovacevic (n.72) también en tres sets: 6-4, 1-6 y 6-4 en algo más de 2 horas.

En la ronda de octavos, el serbio se medirá al vigente campeón de Indian Wells, el británico Jack Draper (n.14), que se deshizo del argentino Francisco Cerúndolo (n.19) con un solvente marcador de 6-1 y 7-5.

También se despidió de Indian Wells el otro tenista argentino que quedaba con vida en el desierto, Sebastián Báez (n.53), eliminado por 6-4 y 6-0 a manos del ruso Daniil Medvedev (n.11).

En el cuadro femenino, Iga Swiatek (n.2) y la griega Maria Sakkari (n.34) reeditaron las finales de 2022 y 2024, con idéntico resultado: victoria para la polaca, hoy por 6-3 y 6-2. Swiatek se enfrentará en octavos de final a la checa Karolina Muchova (n.13).

La tercera ronda dejó la eliminación de la vigente campeona, b. La joven promesa rusa, que sorprendió el año pasado al mundo del tenis al conquistar Indian Wells con 17 años, cayó a manos de la checa Katerina Siniakova (n.44) por 4-6, 7-6(5) y 6-3.

Djokovic gana en dobles, Sinner eliminado

De la jornada de este lunes también llamaron la atención los debuts en el cuadro de dobles de Novak Djokovic y del italiano Jannik Sinner, poco habituales en esta disciplina.

Djokovic, emparejado con el griego Stéfanos Tsitsipàs, pasaron por encima del salvadoreño Marcelo Arévalo y del croata Mate Pavic, unos especialistas en dobles, por 6-3 y 6-2 en menos de una hora.

No corrió con la misma suerte Jannik Sinner, que junto al estadounidense Reilly Opelka cayó por 6-4 y 6-4 ante Marcel Granollers y Horacio Zeballos, primeros cabezas de serie en Indian Wells. El italiano, número 2 del mundo, podrá centrarse así en el cuadro de individuales, donde este martes se enfrentará en octavos de final al brasileño Joao Fonseca (n.35).