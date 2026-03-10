"Me respondió con palabras ofensivas", así reacciona Jonathan Araúz tras incidente con manager

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El beisbolista panameño Jonathan Araúz rompió el silencio y habló sobre el incidente que tuvo en la derrota de Panamá contra Colombia 4-3, donde tuvo un encontronazo con el dirigente Luis Mayorga y tuvieron que ser separados por jugadores y coaches.

"Al final del día es mi mánager, yo respeto, es un profesional...entonces el toma la interpretación como la toma. En el video se nota cuando yo bajo, yo no trato de seguir las cosas. Me regreso porque jamás pensé que mi mánager me respondiera de la manera que me respondió con palabras ofensivas hacia mí persona. Después de eso fue mi reacción un poco más agresiva. Lastimosamente en las redes solo hay una toma, pero en otros videos que hay por ahí se nota cuando es el mánager que se abalanza hacia mi persona”, señaló a la prensa.

Al terminar el encuentro, Araúz enfrentó al manager Mayorga en un caliente argumento antes de ser retenido por sus compañeros del equipo panameño en el dugout. Las escenas del enfrentamiento que le ha dado vuelta al mundo del béisbol, especialmente en Panamá.

“No seré el primer ni último jugador que se va a frustrar por gritar o romper algo en el dugout. Nace de mi frustración por querer ayudar al equipo, al país en la poca participación que tuve en el torneo. En e momento que voy entrando al dugout, digo cosas por la frustración, en ese momento veo al mánager y no se si la interpretación fue que se lo dije a él, cosa que obviamente no fue así”, explicó.

Araúz mencionó que, a pesar de respetar a su dirigente, no le agradó la reacción de su dirigente y aseguró que Mayorga se abalanzó contra él.

El jugador resaltó que incluso lo tuvieron que cambiar de hotel, luego de lo sucedido una vez finalizado el compromiso ante Colombia.

Hasta el momento se desconoce la postura oficial de Federación Panameña de Béisbol.