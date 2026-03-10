Arozarena se desahoga con un discurso vulgar sobre su compañero de Seattle, Cal Raleigh

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El jardinero Randy Arozarena le dedicó palabras groseras a su compañero de Seattle, Cal Raleigh, tras quedar colgado en el Clásico Mundial de Béisbol.

Arozarena, dos veces All-Star y jardinero, aparentemente arremetió contra Raleigh después de que el receptor del equipo estadounidense no aceptara un apretón de manos antes de un turno al bate en la victoria de Estados Unidos por 5-3 sobre México.

En declaraciones al periodista mexicano Luis Gilbert, Arozarena dijo que Raleigh "tiene que agradecer a Dios por tener padres buenos y bien educados", y comentó que recientemente los abrazó durante un saludo amistoso en el hotel del equipo.

Luego usó jerga cubana y mexicana profana para insultar a Raleigh antes de cambiar al inglés y decirle que Raleigh podía meterle su "qué bueno verte" en el trasero. Arozarena nació en Cuba, pero desertó a México para seguir una carrera en las Grandes Ligas.

Arozarena se había agachado para saludar a Raleigh en su posición de receptor en el plato, y Raleigh se negó a devolverle la mano. Raleigh pareció decirle algo a Arozarena durante el intercambio en el plato que podría haber enfurecido a la estrella mexicana.

Arozarena parecía visiblemente molesto con Raleigh, aunque no estaba del todo claro si solo se estaba burlando de sus compañeros. Ambos han sido compañeros de equipo desde que Arozarena fue traspasado de Tampa Bay a Seattle durante la temporada 2024.