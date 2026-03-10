Reforma educativa en RD: lo que propone el ministro sobre aumento salarial y cambios al sistema

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación de la República Dominicana dio a conocer un conjunto de seis prioridades estratégicas que marcarán la agenda educativa de este año, con el objetivo de elevar la calidad del sistema escolar y garantizar un aprendizaje más integral para los estudiantes.

Entre los puntos centrales se destacan el cumplimiento del calendario y horario escolar, la participación activa de los estudiantes en la vida académica, la mejora de la infraestructura escolar, el desarrollo de la carrera docente, la integración de las familias en el proceso educativo y la institucionalización de la llamada “mesa de los cinco pilares”, un espacio de coordinación y seguimiento que ya ha sesionado en distintas regiones del país.

El ministro de Educación Luis Miguel De Camps expone. hoy/José de León.

En una entrevista concedida al programa El Despertador, del Grupo SIN, el ministro de Educación, Miguel De Camps, explicó que estas prioridades responden a la necesidad de atender los reclamos de la comunidad educativa y de construir consensos con los distintos sectores sociales. De Camps subrayó que la Sociedad Dominicana de Diarios ha acompañado el proceso, aportando ideas y dando seguimiento a los compromisos asumidos.

El funcionario detalló que las sesiones de trabajo se han realizado en Higüey, Santiago y próximamente en el sur del país, con el propósito de escuchar a las comunidades y adaptar las políticas a las realidades locales. “La cantidad de temas que tenemos que atender no es posible abordarla sin una priorización participativa, y eso es lo que hemos estado construyendo desde que llegamos a la cartera”, afirmó.

Asimismo, el ministro adelantó que el Consejo Nacional de Educación inició una investigación sobre el impacto de los dispositivos electrónicos y las pantallas en los centros educativos, con miras a establecer regulaciones sobre el uso de celulares en las aulas. Esta medida busca garantizar que la tecnología se utilice como herramienta pedagógica y no como distracción en el proceso de enseñanza.