Aracena campeón Santiago Grand Prix en ciclismo

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Santiago.

Anderson Aracena, del equipo Verrazano se proclamó campeón de la máxima categoría al acumular 33 puntos en las dos etapas que comprendió el evento, la primera ida y vuelta de Santiago a La Vega y la segunda el circuito alrededor del Monumento a los Héroes de la Restauración, de la primera edición de Santiago Grand Prix.

El subcampeón fue Eury Leonardo del equipo Verrazano al lograr 26 unidades y Joshua Hiciano de la misma escudería terminó en tercer lugar con 20 puntos. En Pre Master Alberto Martínez de AR Cycling fue el campeón al lograr 28 puntos, David Pichardo de Velóximo acumuló 26 puntos y Manuel Moronta de Panic Squad finalizó con 20 unidades.

El campeón de la categoría Master A fue Gilberto Pérez de Pegacol al sumar 20 puntos, Joel García del BMC terminó segundo con 17 puntos y Junior Marte de Pegacol, tercero con 10.

Limarnys Reyes de AC Training, Juan Torres de Gallo Pelón y Jonathan García de Pegacol, los ganadores en Master B con 30, 26 y 24 puntos.