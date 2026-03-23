Los árbitros robot llegarán a la MLB. Así es como funcionan

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Los árbitros robot llegarán a las Grandes Ligas este año.

El Sistema Automatizado de Bola/Strike se implementará mediante un sistema de apelación en el que el árbitro humano toma cada decisión, la cual puede ser apelada ante la computadora. Los árbitros robot se han probado en las ligas menores desde 2019, y recientemente se realizaron pruebas en Triple-A desde 2022, en los entrenamientos de primavera de la MLB el año pasado y en el Juego de Estrellas de 2025 en Atlanta.

Esto es lo que debes saber sobre los árbitros robot de la MLB.

¿Cómo funciona el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes?

Los estadios están equipados con cámaras que rastrean cada lanzamiento y determinan si cruzó el plato dentro de la zona de strike. En las primeras pruebas, los árbitros usaban auriculares y escuchaban "bola" o "strike", para luego comunicárselo a los jugadores y aficionados mediante señales manuales tradicionales.

El sistema de desafíos añade una novedad. Los árbitros humanos cantan cada lanzamiento, pero cada equipo tiene la posibilidad de impugnar dos decisiones por partido. Los equipos que desperdician sus desafíos tienen una oportunidad adicional en cada entrada extra.

Un equipo conserva su desafío si tiene éxito, de forma similar a las normas de las Grandes Ligas con revisiones de video, que se utilizaron por primera vez para las decisiones de jonrones en agosto de 2008 y se extendieron a muchas decisiones para la temporada 2014.

Solo un bateador, lanzador o receptor puede impugnar una decisión arbitral, señalizándola con un golpecito en el casco o la gorra; no se permite la ayuda del banquillo. La impugnación debe realizarse en un plazo de 2 segundos, y la gráfica del lanzamiento y la zona de strike se muestra en el marcador y en la transmisión. El árbitro anuncia entonces la cuenta actualizada.

Durante los entrenamientos de primavera del año pasado, la duración promedio de las impugnaciones fue de 13,8 segundos.

¿Qué tecnología se utiliza?

Un sistema de seguimiento de postura Hawk-Eye, compuesto por cámaras, registra los lanzamientos y determina si se encuentran dentro de la zona de strike según la altura de cada bateador, que se mide sin zapatos.

La altura de cada jugador se medirá para determinar su zona de strike desde las 10 a. m. hasta el mediodía, de forma continua durante los entrenamientos de primavera.

Este horario se elige para mantener la uniformidad, ya que la altura disminuye a lo largo del día. Los datos serán verificados por el Instituto de Investigación del Suroeste. La MLB estimó que el proceso de calibración tomaría menos de un minuto por jugador.

Si bien la zona de strike que los árbitros de las Grandes Ligas suelen marcar es ovalada, la zona de strike de la ABS es rectangular, tal como se indica en el reglamento.

Lograr un consenso sobre la zona de strike computarizada fue un desafío.

¿Qué es la zona de strike de la MLB?

La MLB ha modificado la forma de la zona de strike de la ABS varias veces.

Comenzó con un ancho de 19 pulgadas en 2022, luego se redujo a 17 pulgadas, igualando el ancho del plato. Esta reducción de la zona de strike provocó un aumento en las bases por bolas y solo pequeños cambios en la tasa de ponches.

La parte superior de la zona de strike era el 51% de la altura del bateador en 2022 y 2023, y luego se elevó al 53.5% en 2024 tras las quejas de los lanzadores. La parte inferior de la zona de strike se ha mantenido en el 27% desde 2022, después de haberse fijado inicialmente en el 28%. La postura del bateador no se tiene en cuenta.

El sistema ABS toma la decisión de bola/strike en el punto medio del plato, a 8 1/2 pulgadas del frente y 8 1/2 pulgadas de la parte posterior. Esto contrasta con la zona de strike del reglamento, que los árbitros consideran un cubo y considera strike cualquier lanzamiento que cruce su parte. Según UmpScorecards, los árbitros de las Grandes Ligas aciertan aproximadamente el 94% de los lanzamientos.

¿Dónde se ha probado el ABS?

El ABS, que utiliza cámaras Hawk-Eye, se ha probado en las ligas menores desde 2019. La Liga Atlántica independiente probó el sistema en su Juego de Estrellas de 2019, y la MLB instaló la tecnología para la Liga de Otoño de Arizona de ese año, que reúne a los mejores prospectos. El ABS se probó en ocho de los nueve estadios de la Liga del Sureste (Clase A Baja) en 2021, y luego se implementó en Triple-A en 2022.

En Triple-A, al inicio de la temporada 2023, en la mitad de los partidos se utilizaron robots para las decisiones de bolas y strikes, y en la otra mitad un árbitro humano tomó las decisiones, sujetas a las apelaciones de los equipos ante el ABS.

La MLB cambió a un sistema de desafío completo en Triple-A el 26 de junio de 2024, y luego utilizó este sistema el año pasado en 13 estadios de entrenamiento de primavera que albergaron a 19 equipos, para un total de 288 partidos de exhibición. Los equipos ganaron el 52,2% de sus desafíos de bola/strike (617 de 1.182 desafíos).

¿Qué tan exitosos son los equipos al presentar desafíos?

La tasa de éxito se ha mantenido alrededor del 50% en las ligas menores. En Triple-A la temporada pasada, la tasa de éxito bajó del 50.6% al 49.5%. Las defensas —generalmente los receptores— han tenido más éxito, ganando el 53.7% de los desafíos en comparación con el 45% de los bateadores. Los desafíos aumentaron de 3.9 a 4.2 por partido.