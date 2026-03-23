¿Tiene Victor Wembanyama lo necesario para ganar el Premio MVP en la NBA?

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El frances Victor Wembanyama, cuya ascensión en la NBA con los San Antonio Spurs parece imparable hasta el punto de convertirlo en candidato al título, confía en sus opciones de hacerse con el prestigioso premio de MVP al término de la temporada regular el mes que viene.

Frente al vigente MVP -jugador más valioso- Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), al triple ganador Nikola Jokic (Nuggets) o al renovado Luka Doncic (Lakers), Wembanyama quiere convertirse, a los 22 años, en el más joven de la historia y en el primer francés coronado como mejor jugador de la gran liga.

El ambicioso Wemby cree poder convencer al panel de cien periodistas para que le vote, en lugar de hacerlo por otros monstruos de la pelota naranja.

"Hay muchos argumentos a mi favor, pero prefiero dejar que el juego hable por ahora", dijo la semana pasada en rueda de prensa.

Lesionado a mediados de noviembre, Wembanyama no puede perderse más de dos partidos de aquí al 12 de abril si quiere seguir siendo elegible a un premio individual.

Le vendría muy bien seguir dejando huella, como con su tiro ganador a un segundo de la bocina contra Phoenix el jueves.

"Creo que actualmente está en el Top 3, incluso Top 2, junto con Shai Gilgeous-Alexander", estima su compatriota Nicolas Batum en declaraciones a la AFP.

"Si hay que votar por él, es porque todas las noches es potencialmente el mejor defensor y el mejor atacante en la cancha; muy pocos jugadores pueden aspirar a eso", sostiene el veterano francés de Los Angeles Clippers.

Dominador "sin forzar"

Wembanyama aprovecha de maravilla su combinación única de talla (2,24 m) y movilidad para imponerse como el mejor taponador de la NBA (tres por partido de media) y disuadir los ataques rivales cerca del aro.

Gilgeous-Alexander, Jokic y Doncic, tres atacantes formidables, no figuran entre los mejores defensores del mundo.

"Los ataques al aro se han diversificado mucho en los últimos años y, aun así, Wembanyama logra adaptarse para bloquear un gran número de tiros", destaca para Sports Illustrated el antiguo base de los Lakers Derek Fisher.

"Es dominante sin necesidad de anotar 60 puntos, sin necesidad de forzar las cosas", añade en favor del francés el quíntuple campeón de la NBA

Posible punto débil: Wembanyama anota 24,3 puntos por partido, muy lejos de Luka Doncic (33,4) o de Gilgeous-Alexander (31,6).

La anotación pura solo importa "si no se conoce el fondo del juego", zanja Batum.

"Hay partidos en los que mete 12 puntos y aun así sigue siendo el mejor jugador, simplemente porque defensivamente es un monstruo", añade su antiguo capitán en los Bleus, subcampeones olímpicos en París 2024.

Alcanzar al Thunder

Y las estadísticas más avanzadas se inclinan del lado del francés. Según un análisis de Dreamcast Show, el ratio defensivo de los Spurs (puntos encajados cada 100 posesiones rivales) se dispara de 105,4 a 117,4 puntos con y sin Wemby en la pista, es decir, 12 puntos de diferencia.

Sumando los ratios defensivo y ofensivo, la diferencia por cien posesiones con o sin él asciende a 15,4 puntos, la segunda mayor de la NBA por detrás de Nikola Jokic, símbolo de su impacto individual en el colectivo.

Su ratio neto individual (+16,4 puntos respecto al rival cada 100 posesiones) es, con mucho, el mejor de la NBA.

Wembanyama también se beneficia, en la carrera por el MVP, de la excelente temporada de sus Spurs, ya clasificados para los play-offs gracias al segundo mejor balance de la liga (53 victorias y 18 derrotas), solo por detrás del Thunder de Oklahoma City (56-15), vigente campeón.