Así luce el nuevo Malecón Deportivo de Santo Domingo: espacios, impacto y lo que trae

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El presidente Luis Abinader y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inauguraron este jueves el Malecón Deportivo, una intervención de casi dos kilómetros del litoral sur que marca un antes y un después en la capital, al transformar una zona históricamente relegada en un referente urbano y deportivo del Caribe, con espacios para la recreación, el deporte y la convivencia frente al mar, que será el nuevo punto de encuentro del deporte dominicano.

Durante el acto, el presidente Abinader destacó que la transformación del Malecón representa un cambio positivo en la calidad de vida de las familias, al recuperar espacios frente al mar que por años estuvieron subutilizados y convertirlos en áreas para el deporte, la recreación y la convivencia.

El mandatario resaltó que estas obras, impulsadas junto a la gestión de la alcaldesa Carolina Mejía, elevan el entorno urbano, fortalecen el uso del espacio público, promueven la integración social y proyectan a Santo Domingo como una capital más moderna y orientada al bienestar ciudadano. Señaló que estas intervenciones han transformado positivamente el entorno, convirtiendo espacios antes abandonados en áreas útiles para la convivencia familiar.

Imágenes del Malecón

El gobernante destacó la importancia de cuidar y mantener las áreas renovadas, al recordar que fueron construidas con recursos públicos. En ese sentido, indicó que se han organizado federaciones deportivas para garantizar su preservación.

Asimismo, anunció que el próximo 30 de mayo se inaugurará una pista especial cercana que será utilizada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y que también se ejecutan mejoras en instalaciones deportivas en la zona Este y en el Centro Olímpico. Además, propuso diseñar la renovación del tramo restante del malecón hasta la avenida Luperón, con el objetivo de que no quede ningún espacio sin intervenir.

Malecón Deportivo, eje de integración y recuperación urbana del litoral sur



Imágenes del Malecón

De su lado, la alcaldesa Carolina Mejía destacó que el nuevo Malecón constituye una obra sin precedentes que transforma el espacio público para el disfrute de todos los dominicanos, y afirmó que nunca antes esa zona había sido intervenida con una magnitud similar. Indicó que este espacio se convertirá en un punto de encuentro del deporte dominicano y será clave para la celebración de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026.

La alcaldesa explicó que el proyecto surgió tras escuchar a jóvenes deportistas y usuarios del malecón, convirtiendo esas demandas en una acción concreta desde la gestión municipal. Resaltó que la obra busca fomentar el deporte, fortalecer la convivencia familiar y promover el sentido de pertenencia.

Asimismo, aseguró que el Malecón Deportivo es una apuesta por la reactivación urbana, la inclusión social y la calidad de vida, al reconectar la ciudad con su frente marítimo.

Mejía informó que se transformaron casi dos kilómetros del litoral, antes desvalorizado, en un espacio dinámico donde convergen deporte, recreación, paisajismo, comercio y oportunidades de empleo, impulsando un desarrollo urbano más ordenado e inclusivo.

También explicó que el Malecón está organizado en cuatro zonas con estándares internacionales para deportes como fútbol, voleibol de playa, baloncesto 3x3, pádel y skate. Añadió que contará con iluminación LED solar, videovigilancia y un sistema de seguridad coordinado. Informó además que los nombres de los trabajadores que participaron en la obra serán reconocidos como parte del proyecto.

El Malecón Deportivo abarca 90,000 metros cuadrados, fue diseñado por el arquitecto Luis Alejandro Pérez y contó con una inversión de RD$333 millones.

Destaca entrega anticipada de obras para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026



Imágenes del Malecón

De su lado, José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, destacó que el país cuenta con instalaciones deportivas de nivel internacional, como los pabellones de gimnasia y tenis de mesa construidos para los Juegos Panamericanos, los cuales han sido adecuados para garantizar escenarios de primer nivel.

Resaltó además la intervención del Malecón de Santo Domingo como una iniciativa que integra la renovación urbana con las necesidades deportivas, al albergar disciplinas de calle y convertirse en un espacio funcional para los atletas.

Monegro afirmó que el país demuestra capacidad organizativa, estabilidad y condiciones para albergar eventos internacionales de gran magnitud.

Destacó que estas obras, concluidas con suficiente antelación, formarán parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, cuya edición marcará el centenario de la justa, fortaleciendo la preparación del país como sede.

Invitó a la población a disfrutar de los Juegos, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, cuya inauguración oficial será el 24 de julio a las 7:00 de la noche.

Transformación del Malecón SD



Imágenes del Malecón

El Malecón Deportivo está dividido en cuatro zonas: un skate park con certificación internacional; dos canchas de voleibol de playa; dos canchas de baloncesto 3x3 y un campo de fútbol 7. Además, incluye área gastronómica, juegos infantiles y parqueos para 130 vehículos.

También dispone de gimnasio al aire libre, explanada adoquinada y mobiliario urbano, así como dos canchas de pádel con sus áreas de apoyo y servicios.

En el acto estuvieron presentes el presidente del Senado, Ricardo de los Santos;; los ministros de la Presidencia José Ignacio Paliza; de Defensa teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Depósito, Kelvin Cruz; de Vivienda y Edificaciones Víctor -Ito- Bisonó; de Energía y Minas Joel Santos; de la Mujer Gloria Reyes; de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme; los directores de Aduanas, Nelson Arroyo; de EGEHID, Ángel Rafael Salazar; los presidentes del Banco de Reserva, Leonardo Aguilera; de Refidomsa, Samuel Pereyra, del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Batista y del Centro Caribe Sport, Luisin Mejía Oviedo.