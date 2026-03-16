Asistencia récord en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

El evidente éxito que ha tenido la sexta versión del Clásico Mundial de Béisbol en el plano competitivo, se ha evidenciado de manera muy marcada en la asistencia en cada uno de los partidos correspondientes a cada una de las sedes donde se ha estado desarrollando el torneo.

Antes del inicio de los cuartos de finales, los organizadores del torneo informaron que a los encuentros de primera ronda en Tokio (Japón), San Juan (Puerto Rico), Miami y Houston (Estados Unidos) asistieron un millón, 374 mil,232 aficionados, eclipsando la marca de todos los tiempos para una edición completa del torneo, que fue de un millón, 306 mil, 414, en 2023.

Asimismo, Tokio estableció récord para una sede, con 365,272, superando su propia asistencia del 2023 (361,976), mientras que Houston estableció el récord para una plaza de Estados Unidos, con 350,365 aficionados, mejorando la asistencia que consiguió Miami (295,850) en el clásico anterior.

El loanDepot Park de Miami ha sido el epicentro del Clásico Mundial de Béisbol 2026, registrando asistencias récord que han superado los niveles de ediciones anteriores.

Con una capacidad aproximada de 36,742 espectadores para este torneo, el estadio ha albergado todas las rondas, incluyendo la fase de grupos (Grupo D), cuartos de final, semifinales y la gran final.

La asistencia en Miami ha mostrado un crecimiento superior al 8% en comparación con los torneos previos.