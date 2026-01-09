Asociación del DN celebrará su XV torneo de atletismo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la participación de 400 atletas, la Asociación de Atletismo del Distrito Nacional celebrará, mañana el décimo quinto Invitacional de Atletismo.

El presidente de la asociación, Ramón Valdez, aseguró que el evento donde competirán atletas de las provincias: Independencia, Peravia, Baoruco, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, La Vega, Hermanas Mirabal, La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, la provincia Santo Domingo y varios clubes del Distrito.

Los clubes del Distrito que participaran en el evento son Mauricio Báez, Enriquillo, San Judas Tadeo, Los Caballos de Cristo Rey, Las Caobas, Villa Juana, Gerardo Núñez, Capejón Díaz, Boston, Marun Club y Billy Thompson.

Se competirá en 3 categorías, infantil (10-11 12-13), edad escolar (14-17) y superior. En la categoría infantil los eventos son infantil 60 metros, 80 metros, salto largo, 600 metros y 800 metros. En la escolar; 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, impulso de la bala, lanzamiento de la jabalina, salto largo y cuatro por 400 mixto.

En la categoría superior 300 metros, 500 metros y 5000 metros. Las tres categorías del evento serán premiadas, los infantiles con diplomas.