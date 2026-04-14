Asonadina gana la corona del XI RD Swim Open

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La Asociación de Natación del Distrito Nacional (Asonadina), se coronó campeón de la versión XI Dominican Republic International Swim Open & Campeonato Nacional 2026, celebrado durante el fin de semana en la piscina del Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Los nadadores de la capital acumularon 4,863 puntos, para ganar de forma fácil el evento, organizado por la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos (Fedda), que preside Radhamés Tavárez. La Asociación de Natación de Santiago, ocupó la segunda posición, totalizando la suma de 2,381.50 puntos.

La representación de la Asociación de Natación de La Vega, completó el podio ganando la tercera posición, con un total de 2,059.50 tantos.

El evento fue calificado de exitoso por Radhamés Tavárez, presidente de la Fedda.

“Para nosotros como federación nos sentimos altamente satisfechos por el éxito del evento, por lo que agradezco a los compañeros directivos”.

El titular de la Fedda resaltó que en el evento destacó por grandes marcas y cuatro atletas criollos que aparte que se bañaron de oro, consiguieron boletos para los Juegos Panamericanos Lima 2027.