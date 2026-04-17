Los sectores del Distrito Nacional que serán afectados este sábado por un apagón programado

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La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste) informó a la ciudadanía sobre la interrupción programada del servicio eléctrico en los circuitos asociados a la subestación César Nicolás Penson (CNP), como parte del inicio de un plan de trabajos estructurados por fases, orientados a fortalecer la calidad, estabilidad y continuidad del suministro energético en esta zona.

La suspensión temporal del servicio se realizará este sábado 18 de abril de 2026, en el horario comprendido entre las 8:20 de la mañana y las 12:20 del mediodía, impactando los circuitos CNP802, CNP803, CNP804, CNP805, CNP806, CNP807, CNP808 y CNP809.

Edeeste precisa que, producto de esta interrupción, se verá afectado el servicio eléctrico en los sectores Gazcue, Don Bosco, Miraflores, Villa Juana y Villa Consuelo.

"Producto de esta interrupción, se verá afectado el servicio eléctrico en importantes instalaciones gubernamentales y privadas que operan en el área de influencia de estos circuitos", se lee en un comunicado.

Esta intervención marca el inicio de una serie de trabajos que serán ejecutados de manera progresiva en distintas fases, las cuales serán debidamente comunicadas a la población con antelación, permitiendo a los usuarios tomar las previsiones necesarias.

Las labores responden a la necesidad de optimizar la infraestructura eléctrica mediante intervenciones coordinadas por las gerencias de Mantenimiento de Subestaciones, Mantenimiento de Redes, Proyectos de Inversión y Medición de Grandes Clientes.

Como parte de las acciones preventivas ante fenómenos atmosféricos, se estarán realizando podas estratégicas de vegetación en zonas críticas, incluyendo las calles Moisés García, Manuel Rodríguez Objío, Paseo de los Periodistas, así como las avenidas México y Francia.

Edeeste agradeció la comprensión de la ciudadanía ante estos trabajos, que forman parte de un plan integral de mejoras que se desarrollará por fases, reiterando su compromiso de mantener informada a la población en cada etapa y continuar elevando la calidad del servicio eléctrico.