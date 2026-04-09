Atletas RD buscarán puntos para ascender en ranking mundial

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Con la mirada puesta en el ciclo hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, una delegación de 32 atletas dominicanos, encabezada por los experimentados olímpicos Bernardo Pie, Katherine Rodríguez y Madelyn Rodríguez, se encuentra lista para competir en el Dominican Open de Taekwondo, evento que inicia formalmente mañana en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Para hoy, está programado el inicio del clasificatorio de Taekwondo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Aunque Pie, Katherine y Madelyn Rodríguez ya tienen asegurada su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a la condición de República Dominicana como sede del evento multideportivo, su presencia en el Open es estratégica.

El torneo otorga puntos fundamentales para el ranking mundial, lo que permite a los competidores mejorar su posicionamiento de cara a las grandes citas del ciclo olímpico.

Figuras internacionales y nivel mundial

El evento ha convocado a una cifra récord que supera los 850 atletas, combinando los participantes del Open y los del Clasificatorio para los Juegos Centroamericanos que inicia hoy.

Entre las figuras internacionales que engalanan la competición se encuentran atletas de alto calibre continental como el colombiano Andrea Ramírez, medallista mundial, Miguel Trejos, también de Colombia y campeón panamericano. Daniela Souza, de México, excampeón mundial, además del mexicano Carlos Sansores, triple medallista mundial.

En ambos eventos también competirán delegaciones de potencias regionales como Brasil, Cuba y Costa Rica que han traído a sus mejores exponentes, convirtiendo el Pabellón de Esgrima en un escenario de nivel élite mundial.

Inicia hoy el clasificatorio

Mientras el Dominican Open se desarrollará desde mañana, el Clasificatorio para Santo Domingo 2026 arrancará hoy, a partir de las 9:00 de mañana.

En este último, se disputarán 164 plazas para la cita regional, con delegaciones de todo el Caribe y Centroamérica.