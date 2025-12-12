El Centro sigue invicto en basket en Higüey

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

HIGÜEY, LA ALTAGRACIA.-

El refuerzo Kerry Richardson alcanzó su cuarto doble-doble consecutivo en la cuarta victoria del club Centro, que el miércoles derrotó 91-88 a Cambelén, en la serie regular del 50 Torneo de Baloncesto Superior Altagraciano (TBS Higüey 2025), en un choque que se escenificó en el polideportivo Leo Tavárez, de aquí.

El Centro se mantiene inmaculado con su récord de 4-0, en la cima del standing de la ronda regular del TBS Higüey, y Cambelén (2-2) sigue en segundo lugar empate con San José, en la justa en opción a la Copa Punta Cana, patrocinada por el Grupo Punta Cana.

El norteamericano Richardson coronó 33 puntos, atrapó 11 rebotes y repartió siete asistencias, con los aportes de los nativos Alexander Henríquez anotó 16 tantos, Albert Fernández coló 14 dígitos, ocho atrapadas y seis pases, y Jordy Peralta aportó 13 encestes.

Por los perdidos, el refuerzo capitalino Kevin Mateo (El Lápiz) marcó 35 puntos, siete rebotes y nueve asistencias, los nativos Nathanael Bonet tuvo 22 unidades más seis balones capturados, José Luis de la Cruz 11 y Francisco Campusano 10 y ocho rebotes.

El torneo es organizado por la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (Abapa), que preside el diputado Jorge Tavárez, y tiene una especial dedicatoria al Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia.

Rosario lidera a Savica

El refuerzo mocano Darwin Rosario consiguió cifras dobles en puntos (26) y en rebotes (11) para liderar la victoria del club Savica (1-3), su primera, al disponer el miércoles 93-82 del club San Francisco (1-3), y se igualaron en quinto puesto de la tabla de posiciones.

A Rosario, quien agregó cinco asistencias, le secundaron Ambiórix Moisés con 20 puntos y seis rebotes, Dayker Cedano 18 anotaciones y Roderick Guzmán 10 y nueve asistencias.

También jugó bien Kerry Richardson, del club Centro, con sus ataques ofensivos.