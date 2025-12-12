Tribunal recesa para esta tarde conocimiento medida caso Senasa

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó anoche para esta tarde a las 2:00, el conocimiento de la medida de coerción a Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a otros acusados de ser parte de un supuesto entramado que habría estafado a los afiliados de esa aseguradora con cerca de 16 mil millones de pesos.

Además de Hazim, están imputados el exgerente financiero, Gustavo Enrique Messina; el exconsultor jurídico, Germán Rafael Robles, y el exgerente de Salud, Francisco Iván Minaya. También Rafael Martínez Hazim y los suplidores Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Pineda Perdomo.

La defensa de Hazim pidió de forma encarecida que sea el último en las ponencias, debido a que tres de los implicados habrían aceptado sus cargos y lo inculparon.

“Dijeron que vía un señor apodado 'El Gordo' recibían sobornos”, declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, quien representa a “la madre de un menor de edad, agraviado con una terapia que no pudo dársele”.

En el expediente, el Ministerio Público identifica a “El Gordo” a José Pablo Ortiz Giraldez, señalado como la mano derecha de Hazim y la persona clave en el alegado cobro de sobornos a empresas que hicieron contratos con la ARS.

La medida de coerción inició pasadas las 2:00 de la tarde y entró en un breve receso a las 5:00 y otro a las 8:15, que duró hasta las 9:00 de la noche.

El abogado querellante, Martín Rubiera José, denunció que el presunto entramado fraudulento afectó de forma directa a familias vulnerables, como el caso de una madre con un hijo autista a la que le negaron la terapia porque su seguro aparecía como agotado en el Centro Psicológico Familial de Bonao, pese a que nunca usó esos servicios.

Señaló que la mujer tuvo que pagar de su bolsillo, “como si no tuviera seguro”, lo que en su opinión evidencia que el presunto esquema mafioso era nacional.

Rubiera confirmó lo dicho por el abogado Valentín Contreras, sobre que tres vinculados al centro habían admitido los hechos y señalado a Hazim como parte de la estructura.

Arraigo de acusado

El imputado Eduardo Read Estrella presentó cajas con pruebas de arraigo, con lo que busca demostrar su disposición de colaboración activa y voluntaria con el Ministerio Público, para el esclarecimiento de la verdad en el proceso y como habría sido extorsionado por el supuesto emisario de Santiago Hazim.

En una comunicación, Read Estrella señaló que depositó documentos que acreditan la prestación de servicios y los informes presentados mes por mes a SeNaSa y auditados por Sisalril, junto con la evidencia de una estructura operativa compuesta por más de 718 empleados y colaboradores en las empresas Khersun, Deleste y Farmacard.

Según el documento, incluye comprobaciones notariales que confirman que brindaron atención de calidad a los afiliados de la ARS estatal en las 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos, mediante los cuales brindaron los servicios.

Aclaró que acudió de forma voluntaria y continuará la colaboración con la investigación.

El Ministerio Publico afirma que el grupo simulaba sesiones de radioterapia y quimioterapia, “innecesarias”.