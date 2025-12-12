¡El boxeo de RD! Registró un 2025 con altas y bajas

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Además de cumplir con el programa de actividades nacionales correspondiente al 2025, el boxeo amateur de República Dominicana, bajo el amparo de la Federación que gobierna ese deporte, se hizo sentir en diferentes competencias internacionales, como ha sido su costumbre.

En un año cuyo calendario internacional no incluyó los más importantes eventos multideportivos, como Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos ni Olímpicos, el boxeo dominicano aprovechó los espacios en los que hizo presencia para representar con la dignidad acostumbrada los colores de su bandera nacional.

Una muestra de ello fue la Copa Mundial, celebrada en Astaná, Kazajstán, donde Yunior Alcántara se alzó con la medalla de bronce de los 51 kilos, tras vencer por decisión unánime (5-0) al francés Christopher Hippocrate.

Alcántara y Cristian Pinales iniciaron el 2025 en un momento estelar de las carreras de ambos, debido a que venían de ganar medallas de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024.

En la cita del evento multidisciplinario más importante del planeta, República Dominicana se alzó con tres medallas, incluido el oro de la velocista Marileidy Paulino. Las otras dos fueron aportadas por el boxeo, en los puños de Alcántara y Pinales.

Una baja importante

El 2025 marcó el debut profesional de Pinales, una de las principales figuras del boxeo dominicano, en un año en que el país se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. “Las metas que nos planteamos para el 2025 se han cumplido, incluido la celebración de nuestros eventos nacionales”, dice Rubén García, presidente de la federación Dominicana de ese deporte.