“Che” García asumirá riendas equipo nacional

El técnico argentino Néstor -Che- García asumirá nuevamente las riendas del equipo nacional de baloncesto masculino de mayores, que en esta ocasión iniciará su recorrido hacia su cuarta participación seguida en las Copas Mundiales.

Los dominicanos tienen cinco participaciones en campeonatos mundiales de baloncesto, que inició en Filipinas en 1978, y 26 años después siguió con tres consecutivas con España 2014, China 2019 y la conjunta repartida entre Indonesia, Japón y Filipinas 2023, por lo que iría tras su cuarta actuación al hilo que será en el 2027.

García y grupo de talentosos jóvenes competirán en la Primera Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027, e iniciarán su periplo contra México, que lo hará de local en el Gimnasio Marcelino González, de la ciudad de Zacatecas.

El choque está previsto para el 28 de este mes, a las 8:40 de la noche, hora en esa ciudad del centro de México, 10:40 de la noche en Santo Domingo, y luego jugarán en suelo dominicano el 1 de diciembre en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El combinado quisqueyano formará parte del grupo A entre los 16 países de la región de Las Américas, que dispone de siete plazas para la Copa Mundial de Basket de Catar 2027.

República Dominicana estará en el A junto a los Estados Unidos, México y Nicaragua.

Con los norteamericanos, los dominicanos tendrán un partido en la Tercera Ventana, previsto para el viernes 3 de julio del 2026, el cual se hará en el remozado -estará listo para la fecha- Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en Santo Domingo.