RD Vs México, 10:40 PM. en la 1ra. Ventana Clasificatoria

JOSÉ CÁCERES

La Selección Nacional de Baloncesto se enfrentará esta noche (a las 10:40) a los anfitriones de México, en la Primera Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial Catar 2027, choque que está programado para iniciarse a las 10:40 de la noche, (hora dominicana) en esa ciudad del centro de México.

El conjunto dominicano viajó el pasado lunes a la capital azteca con el objetivo de culminar sus entrenamientos de cara a este primer juego de hoy, para luego regresar el domingo a Santo Domingo para jugar el lunes el segundo desafío de la serie.

Ese encuentro será el próximo lunes, primero de diciembre, a las 8;00 de la noche en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Che García escogió sus 12 para hoy

El dirigente Néstor -Che- García, del equipo nacional de baloncesto de mayores escogió sus 12 jugadores para enfrentar a México, hoy en la primera Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial Catar 2027.

El plantel está conformado por los armadores Andrés Feliz, Jean Montero y Richard Bautista; los guards Jassel Pérez y Omar Silverio; los pequeños delanteros Chris Duarte y LJ Figueroa; y los delanteros de poder Juan Guerrero y Anderson García.

Los centros que hicieron el viaje fueron Ángel Núñez, Joel Soriano y Jonathan Araújo. García tiene de asistentes a David Díaz, Abraham Disla y el argentino Sergio Jiménez; el gerente general lo es Junior Páez (Jipy), vicepresidente de Fedombal; Carlos de León, director de Operaciones; el kinesiólogo Adenhaweer Díaz (Rilling); y el doctor Gewill Acosta.