San Carlos campeón Clásico “Boyón” Domínguez

El club San Carlos se alzó con los máximos honores del Clásico de baloncesto Boyón Domínguez U-25.

Los sancarleños levantaron la Copa Banreservas que se disputó en el evento tras vencer en un reñido partido a los Reales del Caliche con pizarra de 86-81.

La justa estuvo dedicada a Fernando Geraldino, ejecutivo de Seaboard, por sus aportes al deporte y, particularmente, al club Mauricio Báez, desde donde se impulsa el ya tradicional clásico de baloncesto.

Kelvin Mateo (El Lápiz) fue la figura principal de los sancarleños.

“El Lápiz”, como se le conoce popularmente, aportó 22 puntos, un rebote y realizó cuatro asistencias, además de registrar un excelente trabajo defensivo, con lo que se convirtió en la figura clave por el equipo campeón.

El encuentro final se celebró a casa llena en el polideportivo del club Mauricio Báez del sector de Villa Juana y concluyó por todo lo alto, sin incidentes.

En el choque, que se definió en los últimos 33 segundos del encuentro, Mateo fue escoltado por Kendy Henríquez, quien anotó 15 tantos, capturó dos rebotes y dio tres asistencias.

Fernando Geraldino realiza el saque de honor, en compañía de Leo Corporán y José -Boyón- Domínguez, junto a los jugadores Lizandro Alcántara (6) y Yamil Soriano (12).

Kendy fue también clave en la victoria al encestar dos canastos de leyenda en los momentos cruciales del choque. Willy Soriano, dirigente de los sancarleños envió desde la banca a Eudy Méndez, quien hizo una labor magistral en las postrimerías del encuentro, con dos canastos sensacionales que pusieron de pies a los cientos de sancarleños que presenciaron el histórico partido. Los sancarleños rompieron la racha a El Caliche, que se había alzado con dos Copas Banreservas consecutivas.

Los mejores por los vencidos fueron Miguel Brito y Randy Bautista. ¡San Carlos fue grandioso en la victoria!

Lo que dijo Kelvin Mateo.

El jugador que resultó la figura principal en la victoria de San Carlos manifestó lo siguiente: “Este ha sido el torneo que más ha tocado mi corazón, porque estoy representando al barrio que me vio nacer, es un sentimiento muy especial”.

Mateo agregó, además, que el Clásico “Boyón” Domínguez es el torneo que todos los barrios quieren ganar.

Dijo que rechazó ofertas en el Torneo Superior de Santiago para regalarle el campeonato a San Carlos, el título que considera más importante de su carrera.

A su abuela

Confesó que un deseo que siempre tuvo su abuela, antes de morir, era verlo ganar un campeonato con San Carlos, por lo que le dedicó este momento a ella y muy emocionado le extendió un abrazo hasta el cielo.

También hizo mención de cada uno de sus familiares, que lo han acompañado durante su carrera profesional .

Felicitó a los Reales del Caliche, por el gran partido final y los calificó como uno de los mejores equipos en la historia del torneo.

Para la Federación Dominicana de Baloncesto, el Clásico representa una oportunidad de desarrollo para muchos jugadores del baloncesto.