La Trinitaria: el grupo secreto creado por Juan Pablo Duarte

Este 26 de enero se conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria y principal ideólogo de la independencia dominicana, cuya visión y valentía dieron origen a la República. Más allá de su figura como líder, su legado quedó sellado en una de las gestas más audaces de la historia nacional: la fundación de La Trinitaria, una sociedad secreta que organizó la lucha por la libertad.

La Trinitaria fue creada el 16 de julio de 1838 en la casa de Josefa Pérez de la Paz, conocida como Chepita, madre del trinitario Juan Isidro Pérez. La vivienda estaba ubicada en la actual calle Arzobispo Nouel, frente a la iglesia del Carmen. Ese día, aprovechando las festividades religiosas, procesiones y cánticos, los patriotas lograron reunirse sin levantar sospechas.

El nombre de la organización no fue casual. Según José María Serra, se llamó La Trinitaria porque estaba formada por nueve miembros, organizados en grupos de tres, creando una estructura de células que garantizaba el secreto. Cada integrante solo conocía a dos más, de modo que, en caso de ser descubiertos, no se comprometiera toda la red.

Fundadores de La Trinitaria

Los fundadores fueron Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez, Juan Nepomuceno Ravelo, Félix María Ruiz, Benito González, Jacinto de la Concha, Pedro Alejandrino Pina, Felipe Alfau Bustamante y José María Serra.

Para proteger su identidad, usaban seudónimos inspirados en figuras de la historia romana. De acuerdo con el historiador José Gabriel García, solo se conocen cuatro: Duarte era Arístides; Benito González, Leonidas; Felipe Alfau, Simón; y Juan Nepomuceno Ravelo, Temístocles. Estos nombres solo eran conocidos entre los nueve fundadores.

Además, desarrollaron un sistema de comunicación basado en toques secretos que indicaban confianza, alerta, peligro, afirmación o negación. De esta manera, un trinitario podía advertir a otro sin pronunciar una sola palabra.

El símbolo trinitario

Los trinitarios adoptaron como emblema la flor de la filoria, pero también usaban una cruz blanca, cargada de un profundo simbolismo. Esta cruz representaba no solo la fe cristiana, sino también la pureza de su ideal independentista. Ese mismo símbolo quedó plasmado en el centro de la bandera dominicana.

La inspiración religiosa estaba presente incluso en el nombre del grupo: La Trinitaria, en alusión a la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en el lema que aún hoy acompaña al escudo nacional: Dios, Patria y Libertad.

Un juramento que selló la historia

Los miembros de La Trinitaria sellaron su compromiso con un juramento que marcó la historia dominicana. En él prometían entregar su vida, sus bienes y su honor para lograr la separación definitiva del gobierno haitiano y fundar una república libre, soberana e independiente.

El pacto no fue solo simbólico: los nueve fundadores se extrajeron sangre, firmaron con ella el documento y trazaron una cruz junto a cada nombre, como señal de que estaban dispuestos a morir por la causa.