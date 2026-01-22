Actualización sobre Ramón Alburquerque: sólo familiares cercanos podrán visitarlo

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La hija del ingeniero Ramón Alburquerque, Mónica Alburquerque Mora, informó ayer que las visitas a su padre están limitadas a sus familiares más cercanos.

“Por ahora, y pensando en su bienestar, solo podrá recibir visitas de familiares cercanos. Agradecemos su comprensión”, expresó la dama, en su cuenta de red social X.

Agradeció en nombre de la familia “las oraciones, mensajes y muestras de cariño hacia mi padre”, quien está ingresado en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), aquejado de un cáncer de hígado.

Ramón Alburquerque, expresidente del Senado, y dirigente perremeísta, regresó al país el lunes, tras unos días en un centro médico de Estados Unidos, donde recibió tratamiento de inmunoterapia, combinada con radioterapia.