Los reyes Felipe VI y Letizia llegan a Fitur 2026 y encabezarán la inauguración de la feria

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, ya se encuentran en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, cuya inauguración oficial se realizará este jueves. El evento reúne a miles de representantes del sector turístico mundial y tiene a México como país invitado en esta edición.

Lanzamiento de la Casa Dominicana

El Ministro de Turismo, David Collado, inaugurará la Casa Dominicana, un espacio destinado a resaltar la identidad cultural y la oferta turística de la República Dominicana. El acto inició con música típica, en una muestra de las tradiciones y el folclore del país caribeño.

Fitur 2026 contará con la participación de unas 10,000 empresas procedentes de 161 países, de los cuales 111 asisten con representación oficial. En total, la feria reúne a 967 expositores distribuidos en 12 pabellones, con una superficie que se amplió en 8,000 metros cuadrados en comparación con 2025.

Las empresas del sector, especialmente las hoteleras, aprovechan este encuentro para presentar sus proyecciones y estrategias para el año, en un escenario marcado por la normalización del crecimiento tras los fuertes incrementos registrados en el período posterior a la pandemia del covid-19.

En relación con la edición anterior, Fitur registra un aumento del 9 % en el número de expositores y un crecimiento del 11 % en la participación internacional, consolidándose como uno de los principales eventos globales del turismo.