Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Europa

Turismo global

Los reyes Felipe VI y Letizia llegan a Fitur 2026 y encabezarán la inauguración de la feria

El acto inicia con música típica y marca la presencia de República Dominicana en uno de los principales eventos del turismo mundial

Los Reyes

Los Reyes

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

En:

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, ya se encuentran en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, cuya inauguración oficial se realizará este jueves. El evento reúne a miles de representantes del sector turístico mundial y tiene a México como país invitado en esta edición.

Los reyes Felipe VI y Letizia llegan a Fitur 2026

Lanzamiento de la Casa Dominicana

 El Ministro de Turismo, David Collado, inaugurará la Casa Dominicana, un espacio destinado a resaltar la identidad cultural y la oferta turística de la República Dominicana. El acto  inició con música típica, en una muestra de las tradiciones y el folclore del país caribeño.

Inauguran la Casa Dominicana en Fitur 2026

Fitur 2026 contará con la participación de unas 10,000 empresas procedentes de 161 países, de los cuales 111 asisten con representación oficial. En total, la feria reúne a 967 expositores distribuidos en 12 pabellones, con una superficie que se amplió en 8,000 metros cuadrados en comparación con 2025.

Las empresas del sector, especialmente las hoteleras, aprovechan este encuentro para presentar sus proyecciones y estrategias para el año, en un escenario marcado por la normalización del crecimiento tras los fuertes incrementos registrados en el período posterior a la pandemia del covid-19.

En relación con la edición anterior, Fitur registra un aumento del 9 % en el número de expositores y un crecimiento del 11 % en la participación internacional, consolidándose como uno de los principales eventos globales del turismo.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking