Batalla de Colosos: PSG vence al Bayern de Múnich por 5-4 en semifinales

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El vigente campeón, el Paris Saint-Germain, se impuso con un emocionante 5-4 al Bayern de Múnich en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, disputado el martes.

En la semifinal con más goles en la historia de la Liga de Campeones, el PSG se puso 5-2 arriba al inicio de la segunda parte gracias a dos goles de Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé en el Parque de los Príncipes.

El Bayern reaccionó con brillantez.

Un cabezazo del defensa Dayot Upamecano a mediados de la segunda parte, tras un tiro libre de Joshua Kimmich, dio esperanzas al Bayern, y un potente disparo de Luis Díaz redujo la desventaja a un solo gol de cara al partido de vuelta del próximo miércoles en Múnich.

Un penalti de Harry Kane puso al Bayern por delante en el minuto 17, y Kvaratskhelia empató poco después para el PSG. El centrocampista João Neves, de 1,70 m de estatura, volvió a poner al PSG por delante con un cabezazo tras un saque de esquina.

Una primera parte llena de emoción vio a Michael Olise empatar tras una gran jugada individual dentro del área, antes de que el árbitro suizo Sandro Schärer señalara penalti cuando el VAR detectó una mano del defensa canadiense Anthony Davies.

El Atlético de Madrid recibe al Arsenal el miércoles en el otro partido de ida de las semifinales.