¿Jugará Kevin Durant en Juego 5? Estos dicen los médicos sobre su estado

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Kevin Durant, de los Rockets de Houston, continúa progresando en su recuperación de la lesión en el tobillo izquierdo, pero parece poco probable que regrese el miércoles por la noche para el quinto partido contra Los Angeles Lakers.

Durant no participó en el entrenamiento del martes con los Rockets antes de que partieran hacia California, con la serie de primera ronda 3-1 en contra. Sin embargo, se le vio corriendo en una cinta de correr antigravedad mientras el equipo finalizaba su entrenamiento antes de dirigirse al aeropuerto.

Se le preguntó al entrenador Ime Udoka si existía la posibilidad de que Durant jugara el quinto partido tras perderse los dos últimos encuentros por un esguince de tobillo izquierdo y una contusión ósea.

"Ya veremos", dijo Udoka. "Es una situación que se evalúa día a día, partido a partido. Pero tenemos que ponernos en la cancha y hacer algunos ejercicios, y él no participó en el entrenamiento de hoy. Pero está trabajando en el acondicionamiento físico y otros aspectos para intentar recuperarse".

Durant se ha perdido tres partidos en esta serie tras no jugar el primero por una contusión en la rodilla derecha. Regresó para el segundo partido, anotando 23 puntos en 41 minutos de la derrota por 101-94, durante la cual se lesionó el tobillo al final del encuentro.

Los Rockets ganaron el cuarto partido 115-96 a pesar de la ausencia de su superestrella, evitando así la eliminación.

Los problemas de lesiones de Durant en esta postemporada surgieron después de que el jugador de 37 años ocupara el segundo lugar en la liga durante la temporada regular con 2840 minutos jugados.

Durant, quien está en su primera temporada en Houston tras ser traspasado desde Phoenix en el mercado de invierno, es el quinto máximo anotador en la historia de la NBA.