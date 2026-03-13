Bautista Agut vence en esperado duelo al belga David Goffin

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El español Roberto Bautista Agut resultó ganador del esperado duelo que protagonizó con David Goffin, de Bélgica, en el República Dominicana Open, Copa Cap Cana, torneo del tenis profesional del circuito ATP 175 que se celebra en Cap Cana Ciudad Destino.

Bautista Agut marcó el ritmo del partido desde el primer peloteo para quedarse con un set inicial de manera holgada, 6-1.

Sin embargo, el belga plantó resistencia en el segundo parcial, aunque al final el ibérico volvió a tomar el control para sellar con un 6-4 su pase a la segunda ronda, donde enfrentará al segundo sembrado Valentin Royer, de Francia.

En otro resultado de la jornada, el dominicano Nick Hardt batalló en un primer set contra el argentino Mariano Navone, tomando ese parcial por 7-6 (3) tras más de una hora en cancha.

Sin embargo, molestias físicas aquejaron al local que no pudo sostener el ritmo de juego, cediendo las dos mangas siguientes por 6-2, 6-2, en un partido que se extendió por dos horas y 41 minutos.

En la misma jornada, el japonés Shintaro Mochizuki también avanzó a la ronda de 16, dando cuentas del colombiano Nicolás Mejía por doble 6-2.

En otro partido, el francés Luca Van Assche se impuso por sobre el australiano Tristan Schoolkate por 6-3, 6-3.

El ATP Challenger 175 Copa Cap Cana se desarrolla durante toda la semana, hasta el próximo domingo, en el Racquet Village.

El torneo se ha consolidado como uno de los eventos deportivos internacionales más importantes que se celebran en la República Dominicana.

En la justa compiten jugadores del top 100 mundial, procedentes de diferentes nacionalidades, incluidas promesas del tenis dominicano. Se trata de la segunda edición del República Dominicana Open Copa Cap Cana.