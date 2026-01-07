Magín Díaz llama a dejar el pesimismo y asegura economía muestra señales de recuperación

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

El ministro de Hacienda y Economía, Magín J. Díaz, afirmó este miércoles que el país debe dejar a un lado el pesimismo económico, al asegurar que aunque el último año fue complicado, la economía dominicana no se encuentra en una situación crítica.

Díaz reconoció que el país enfrentó un período de desaceleración económica, pero aclaró que no se trató de una recesión.

Indicó, que aun en un año difícil, la economía creció alrededor del promedio de América Latina, con un aumento superior al 2 %, cifra que calificó como no ideal, pero aceptable.

El funcionario explicó que los datos más recientes reflejan una mejora, debido a que las estadísticas del mes de noviembre superaron el 3 % y dijo estar confiado en que el mes de diciembre también presentará cifras positivas.

A su juicio, estos indicadores muestran que la economía está dando señales claras de recuperación.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Uno más Uno.

En cuanto a la inversión pública, el ministro destacó que desde agosto hasta la fecha su ejecución se ha duplicado, afirmó que este tipo de inversión es clave para impulsar el crecimiento económico y que funciona como un complemento de la inversión privada.

“En el país hace falta infraestructura pública”, sostuvo al reiterar que la inversión del Estado es fundamental para fortalecer el desarrollo económico y mejorar las condiciones productivas.

Ajuste fiscal

Sobre el tema fiscal, el ministro indicó que la República Dominicana necesita un ajuste, explicó que los gastos del Estado son mayores que los ingresos, una situación que, según dijo, no resulta razonable a largo plazo.

Recordó que este tema ha sido planteado desde hace años y que incluso estaba contemplado en la ley.

Impuesto sobre la renta

Al referirse al impuesto sobre la renta, Díaz señaló que todavía existe la posibilidad de aplicar cambios, siempre que se haga una discusión integral del tema. Advirtió que una indexación inmediata, como piden algunos sectores, provocaría una pérdida superior a los 20 mil millones de pesos para el Gobierno, lo que pondría en riesgo la estabilidad fiscal del país.

En ese sentido, consideró que una aplicación gradual sería una opción más responsable y equilibrada, tanto para el Estado como para la economía en general.

El ministro también recordó que desde el año 2017 el Gobierno no ha indexado los umbrales del impuesto sobre la renta.

Sin embargo, señaló que tampoco se han indexado otros impuestos que, debido a la inflación, debieron aumentar, como es el caso de los combustibles y los marbetes, medidas que según explicó, han servido para aliviar el impacto en los consumidores.

Finalmente, Magín J. Díaz insistió en que el panorama económico no debe verse con alarmismo, y reiteró que, aunque existen retos importantes, el país muestra señales de estabilidad y recuperación que permiten mirar el futuro con mayor confianza.