Día Mundial del Sello Postal: Una identidad que trasciende generaciones

El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) destacó este miércoles la filatelia como un instrumento estratégico de identidad nacional, preservación de la memoria histórica y proyección cultural del país, al conmemorarse el “Día Mundial del Sello Postal”, efeméride de alcance internacional que reconoce la evolución de los sistemas postales y el valor patrimonial del sello postal.

Actualmente, el INPOSDOM desarrolla entre 18 y 20 emisiones postales anuales, con un tiraje promedio de 10,000 ejemplares por emisión, lo que representa una producción aproximada de 180,000 a 200,000 sellos al año. Cada emisión responde a un proceso técnico integral que incluye investigación histórica, curaduría temática, diseño gráfico especializado y estrictos controles de calidad, garantizando piezas con valor postal, cultural y coleccionable.

Aunque los sellos forman parte de la representación oficial del Estado dominicano, la institución, a través de su Dirección de Filatelia, comercializa series completas dirigidas al mercado filatélico especializado, diferenciándolas de aquellas destinadas al franqueo ordinario. Esta política permite preservar el carácter patrimonial de las emisiones y fortalecer su posicionamiento dentro del coleccionismo nacional e internacional.

Como parte del calendario filatélico 2025, el INPOSDOM puso en circulación emisiones dedicadas al texto del Himno Nacional Dominicano, científicos dominicanos, figuras históricas y culturales, la fauna nacional, aniversarios institucionales y acontecimientos de relevancia nacional e internacional.

Entre las emisiones más destacadas figuran los homenajes a Idelisa Bonnelly de Calventi, el 175 aniversario del natalicio de Salomé Ureña, el centenario del natalicio de Clara Ledesma y Prats Ventós, así como conmemoraciones vinculadas al arte, la música, el deporte, la bibliografía y la numismática. El programa incluyó además una emisión conjunta entre la República Dominicana y la Federación de Rusia, como expresión de cooperación cultural internacional.

El INPOSDOM informó que la filatelia genera ingresos anuales estimados entre RD$3 y RD$4 millones, con mayor dinamismo entre octubre y febrero, recursos que contribuyen a la sostenibilidad de la gestión filatélica y al fortalecimiento institucional.

El director general del INPOSDOM, Erick Guzmán, afirmó que “cada sello postal constituye un documento oficial del Estado dominicano, capaz de preservar la memoria colectiva y proyectar la identidad nacional ante el mundo”.

Sobre el Día Mundial del Sello Postal

El Día Mundial del Sello Postal conmemora el nacimiento de Heinrich von Stephan, organizador del sistema postal alemán y fundador de la Unión Postal Universal (UPU). Asimismo, reconoce el legado de Sir Rowland Hill, ideólogo y creador del sello postal moderno, quien en 1840 impulsó la reforma postal que introdujo el primer sello adhesivo del mundo, el *Penny Black*, sentando las bases del sistema postal contemporáneo y democratizando el acceso al servicio de correspondencia.

Más allá de su función tradicional de franqueo, el sello postal es reconocido como documento oficial con valor patrimonial, capaz de narrar la historia, exaltar los símbolos nacionales y proyectar a los países en escenarios internacionales.

En ese contexto, el INPOSDOM asume un rol técnico clave en el diseño y la administración de la política filatélica nacional, alineada con los estándares internacionales de la UPU y con el calendario oficial de efemérides patrias, culturales, científicas y ambientales.

En el marco de esta conmemoración, la institución reiteró su compromiso de consolidar la filatelia dominicana como una política cultural del Estado, integrándola a una visión institucional que reconoce al sello postal no solo como medio de franqueo, sino como activo cultural, educativo y simbólico al servicio de la nación.