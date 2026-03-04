Los 10 mensajes que más mueven a los dominicanos antes del Clásico Mundial: de Vladimir Guerrero padre a Juan Soto

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Clásico Mundial de Béisbol arranca este viernes, pero desde hace días ya se vive en República Dominicana con expectativas altas y mensajes de los jugadores que saben a mangú con los tres golpes. Orgullo nacional.

Quisqueya forma parte del Grupo D junto a Israel, Países Bajos, Nicaragua y Venezuela, y debutará en Miami.

Antes de viajar, la selección dominicana finaliza su serie de dos partidos de fogueo frente al equipo de Grandes Ligas Tigres de Detroit en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

De cara al torneo, estas son las 10 frases que más han resonado y que han conmovido a los dominicanos:

1. La emotividad de Vladimir Guerrero padre

“Verte con ese uniforme de nuestro país es algo que no puedo expresar con palabras. El orgullo y la alegría no caben en mi pecho. Estoy viviendo un sueño a través de ti. Recuerdo el 2006 cuando una tragedia familiar me obligó a detener mi participación, y el 2009 cuando una operación en mi rodilla derecha me dejó sin la oportunidad de uniformarme.

Hoy ver nuestro apellido y el 27 en esa chaqueta dominicana es, para mí, un sueño hecho realidad”.

2. Vladimir Guerrero Jr.

“No es por el nombre en la espalda (de la camiseta), sino por el nombre en el frente (que dice: Dominicana)”.

3. Nelson Cruz

“Jugar en casa no es solo un partido… es historia, es identidad, es corazón”.

4. Juan Soto

“Es un sueño hecho realidad representar a República Dominicana, es algo que no todo el mundo tiene ese privilegio”.

5. Fernando Tatis Jr.

“Aquí no hay ego ni millones, aquí lo que hay es un país que se llama República Dominicana, que está por encima de todo y que las vamos a representar con orgullo”.

6. Junior Caminero

“Jugar aquí en el país la verdad es que es algo inexplicable. Tenemos una meta, vamos arriba”.

7. Geraldo Perdomo

“Representar la patria es lo mejor que le puede pasar a mi carrera”.

8. Julio Rodríguez

“(Ganar) significaría el mundo. De los premios como beisbolista que yo pudiera ganar con un equipo, este sería el tope porque es para mi tierra. Si tengo la oportunidad, esto va a ser uno de los mejores logros de mi carrera”.

9. Manny Machado

“Tenemos la sangre, tenemos el corazón y todo el mundo está jugando por la bandera”.

10. Ketel Marte

“Para mí es un orgullo representar mi país. Somos una familia, vamos a demostrar quiénes somos los dominicanos”.