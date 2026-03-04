Así fue el partido homenaje a víctimas del Jet Set de República Dominicana contra Tigres de Detroit

Publicado por MLB Creado: Actualizado:

El ambiente en el Estadio Quisqueya Juan Marichal no era el típico de los partidos del béisbol invernal dominicano, a pesar de que muchos nombres en la alineación del equipo local ya habían jugado en este terreno en el pasado.

La chispa del equipo más caro de la historia deslumbraba a los más de 10,000 fanáticos que abarrotaron el estadio capitalino, construido en 1956 y que se espera sea sustituido por un nuevo parque en los próximos años.

Pero la alineación del conjunto que representará la bandera tricolor en el Clásico Mundial de Béisbol era más que impactante. Nombres como los de Manny Machado, Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr. y Ketel Marte se mostraban para enfrentar a una representación de los Tigres de Detroit.

Los bates dominicanos no decepcionaron, con un cuarto episodio en el que Soto disparó un cuadrangular de dos carreras y le siguieron Machado y Junior Caminero con vuelacercas solitarios para tomar control del juego rumbo a una victoria por 12-4.

El público vibró con los potentes bates dominicanos, y el Quisqueya se convirtió en una fiesta nunca antes celebrada en el país.

Soto bateó jonrón, hit y remolcó tres carreras. Caminero se fue de 4-4, dos anotadas y una remolcada con su jonrón, mientras que el cuadrangular fue el único hit de Machado.

Por primera vez, el equipo nacional de la República Dominicana competía en casa contra una franquicia de Grandes Ligas, proporcionando un escenario para la reflexión y orgullo nacional mientras el equipo se prepara para el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El día era especial, sin lugar, a dudas. Muchos de estos estelares de Grandes Ligas nunca han jugado pelota invernal y algunos probablemente nunca lo hagan, como el caso del capitán Machado.

Grandes Ligas regresó a la República Dominicana por primera vez desde marzo del 2024, cuando celebró dos partidos de exhibición el 8 y 9 de marzo entre los Rays de Tampa Bay y los Medias Rojas de Boston.

Honor a víctimas del Jet Set

El martes en la noche, lo hicieron por un motivo especial: recordar la tragedia de la madrugada del 8 de abril, cuando el techo de la popular discoteca Jet Set se desplomó y dejó 235 víctimas fatales, incluyendo al exlanzador de Grandes Ligas, Octavio Dotel.

Nelsy, la hermana de Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano, también pereció la madrugada de aquel martes en la que el merenguero Rubby Pérez cantó y deleitó a su público por última vez.

Para conmemorar la tragedia, el comisionado de Major League Baseball, Rob Manfred, entregó un donativo de US$125 mil a la Cruz Roja Dominicana para ayudar en potenciales futuras tragedias.

El cheque fue entregado por Manfred junto a Fernando Queipo, de UEPA Tickets, Chris Ilitch (presidente de los Tigres de Detroit) y Nelson Cruz. Fue aceptado con el doctor Miguel Sanz, presidente de la Cruz Roja Dominicana.

“Major League Baseball se siente honrada de apoyar a la República Dominicana, mientras recordamos la tragedia del año pasado”, dijo el comisionado Manfred.

“El béisbol tiene una habilidad especial de unir a la gente y pretendemos usar esta plataforma para recordar y renovarnos”.

Manfred también se refirió a la construcción de un nuevo estadio en la República Dominicana, que facilitaría la celebración de eventos de MLB en el segundo mayor productor de peloteros para las mayores.

“El presidente Luis Abinader ha sido un gran aliado de MLB y entendemos que aquí se puede construir un nuevo estadio que pueda albergar partidos de temporada regular y una sede del Clásico. En el pasado hemos tenido localidades que quieren ser sede del Clásico, pero tiene que funcionar económicamente y para eso se necesita un estadio más grande”, agregó.