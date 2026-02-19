Academia Luisito anuncia “Copa Independencia de Béisbol”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Academia Luisito Mercedes anunció la celebración de la Copa Independencia de Béisbol, dedicada al ingeniero Carlos Valdez Matos, ministro de la Juventud.

El dirigente Luisito Mercedes, presidente de la entidad organizadora, informó que en el magno evento que se llevará a cabo con varias provincias se competirá en las categorías de 7-8, 9-10 y 11-12 años.

“Nuestra entidad se honra en dedicar este torneo a un joven que ha venido llevando a cabo una loable labor en sus funciones como Ministro de la Juventud”, exclamó Luisito.

Adelantó que los partidos se celebrarán en los estadios de la liga Naco, Jardines del Norte y otros estadios.

Manifestó que durante el trayecto del torneo también serán reconocidos otros empresarios y funcionarios del actual gobierno que han contribuido con el deporte en el país.

Recordó que con la celebración del certamen se une a la celebración del “Mes de la Patria”, el cual es un periodo dedicado a honrar la identidad nacional, los símbolos patrios y a los Padres de la Patria (Duarte, Sánchez y Mella).