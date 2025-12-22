Lugar
Academia Luisito premia jugadores más destacados
La actividad deportiva contó con el respaldo de Alberto Rodríguez, director del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi).
La Academia Luisito Mercedes premió a los jugadores y equipos campeones del XXIV Torneo Interno, opción copa Ministerio de Interior y Policía, dedicado a Alberto Rodríguez, director del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), en la liga Naco.
En el acto fueron galardonados 150 niños y jóvenes, así como los equipos campeones y subcampeones.
“Misión cumplida y todo gracias a Alberto Rodríguez”, exclamó el dirigente Luisito Mercedes, presidente de la entidad que lleva su nombre y apellido.
Y agregó: “Hoy, los rostros de estos atletas brillan de alegría, por la visión futurista del comunicador Rodríguez, responsable de la entrega de medallas y trofeos”.
De su lado, Alberto Rodríguez felicitó al dirigente Luisito Mercedes por el trabajo ha venido haciendo en favor de la niñez y la juventud. El acto contó con la presencia de padres y familiares de los atletas.
