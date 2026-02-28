Academia Luisito iniciará hoy torneo

Publicado por AP Creado: Actualizado:

La Academia Luisito Mercedes pondrá hoy en marcha, a partir de las 10 de la ñamana, la Copa Independencia de Béisbol, dedicada al dirigente político y comunitario, Yuly Norberto

El dirigente Luisito Mercedes, presidente de la entidad organizadora, informó que en el magno evento que se llevará a cabo con varias provincias se competirá en las categorías de 7-8, 9-10 y 11-12 años.

“Nuestra entidad se honra en dedicar este torneo a una persona que siempre ha trabajo en forma de los más necesitados como ha sido el dirigente político y comunitario Yuly Norbero”, exclamó Luisito.

Adelantó que los partidos se celebrarán en los estadios de la liga Naco, Jardines del Norte y otros estadios.

Precisó que para el acto inaugural, además de la presencia del homenajeado Norberto, se espera la asistencias de distintas personalidades.