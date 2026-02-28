Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Béisbol

Copa Independencia

Academia Luisito iniciará hoy torneo

El dirigente Luisito Mercedes, presidente de la entidad organizadora, informó que en el magno evento que se llevará a cabo con varias provincias se competirá en las categorías de 7-8, 9-10 y 11-12 años

Yuly Norberto

Yuly Norberto

Agencia AP
Publicado por
AP

Creado:

Actualizado:

La Academia Luisito Mercedes pondrá hoy en marcha, a partir de las 10 de la ñamana, la Copa Independencia de Béisbol, dedicada al dirigente político y comunitario, Yuly Norberto

El dirigente Luisito Mercedes, presidente de la entidad organizadora, informó que en el magno evento que se llevará a cabo con varias provincias se competirá en las categorías de 7-8, 9-10 y 11-12 años.

“Nuestra entidad se honra en dedicar este torneo a una persona que siempre ha trabajo en forma de los más necesitados como ha sido el dirigente político y comunitario Yuly Norbero”, exclamó Luisito.

Adelantó que los partidos se celebrarán en los estadios de la liga Naco, Jardines del Norte y otros estadios.

Precisó que para el acto inaugural, además de la presencia del homenajeado Norberto, se espera la asistencias de distintas personalidades.

Sobre el autor
Agencia AP

AP

tracking