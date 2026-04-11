Adames y De La Cruz la botan; Vladi pega de 5-3

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San Francisco6

Orioles3

BALTIMORE .AP. Landen Roupp lanzó seis entradas impecables, el dominicano Willy Adames y Jung Hoo Lee conectaron jonrones y los Gigantes de San Francisco vencieron a los Orioles de Baltimore 6-3 el viernes por la noche, logrando así su tercera victoria consecutiva, la mejor racha de la temporada.

Adames además agregó un tubey en cuatro turnos. Rafael Devers de 5-1.

Angelinos10

Rojos2

CINCINNATI .AP. Jorge Soler conectó un grand slam en una octava entrada de cinco carreras, Zach Neto y Josh Lowe añadieron sendos vuelacercas y los Angelinos de Los Ángeles aplastaron 10-2 a los Rojos de Cincinnati.

Por los Rojos, el dominicano Elly De La Cruz bateó su cuarto jonrón de la temporada en tres turnos. Noelvi Marte de 3-1.

Azulejos10

Mellizos4

TORONTO .AP. Brandon Valenzuela conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas, Daulton Varsho también bateó uno y los Azulejos de Toronto vencieron a los Mellizos 10-4, poniendo fin a la racha de cuatro victorias consecutivas de Minnesota.

Por los Azulejos, los dominicanos Vladimir bateó de 5-3, incluido dos dobles y tres empujadas. Jesús Sánchez agregó un tubey.

Atlanta11

Cleveland5

ATLANTA .AP. Matt Olson le dio la ventaja a Atlanta con un largo jonrón de dos carreras ante Slade Cecconi en una sexta entrada de seis anotaciones, y los Bravos vencieron 11-5 a los Guardianes de Cleveland en un duelo entre líderes divisionales.

Por Cleveland, los dominicanos Angel Martínez de 4-2 con dos empujadas; José Ramírez de 3-0. Juan Brito de 4-1.

Rays5

Yankees3

ST. PETERSBURG, Florida .AP. Yandy Díaz impulsó la remontada con un jonrón de dos carreras que empató el partido en la primera entrada contra Luis Gil, quien hizo su primera apertura en las Grandes Ligas esta temporada, y los Tampa Bay Rays vencieron a los Yankees 5-3.

Perdió el dominicano Luis Gil (0-1) al ceder tres vueltas, incluido el jonrón de Díaz, con tres boletos y dos ponches.

Por los Yankees, el dominicano Amed Rosario de 4-2. Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 4-1.

Atléticos4

Mets0

NUEVA YORK .AP. Jeff McNeil conectó dos hits en su regreso al Citi Field, incluido un sencillo impulsor en una novena entrada de tres carreras que ayudó la noche del viernes a los Atléticos a vencer 4-0 a los Mets de Nueva York Mets.

Nueva York suma tres carreras y 20 hits durante una racha de tres derrotas en tres juegos.

Por los Mets, el dominicano Ronny Mauricio de 4-0.

Arizona5

Filis4

FILADELFIA .AP. Mike Soroka repartió 10 ponches, el cerrador Paul Sewald retiró a Trea Turner para terminar el juego y dejar varada la carrera del empate en tercera base, y los Diamondbacks de Arizona superaron 5-4 a los Filis de Filadelfia.

Por Arizona, los dominicanos Ketel Marte de 4-1 con dos empujadas y Geraldo Perdomo de 3-1.

Piratas2

Cubs0

CHICAGO .AP. Bryan Reynolds conectó un jonrón de dos carreras y Carmen Mlodzinski lanzó pelota de seis hits hasta la sexta entrada, lo que ayudó a los Piratas de Pittsburgh a vencer 2-0 a los Cachorros de Chicago.

Los relevistas dominicanos Gregory Soto lanzó una entrada en blanco con dos bases por bolas y Dennis Santana ponchó a dos de tres que enfrentó en el octavo por los Piratas.

Por los Piratas, Oneil Cruz de 2-1. Marcell Ozuna de 4-0.