Springs coqueteó con juego sin hits ante Yankees

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Oakland1

Yankees0

NUEVA YORK .AP. Jeffrey Springs mantuvo juego sin hits hasta la séptima entrada y se combinó con dos relevistas para permitir un solo hit, y los Atléticos vencieron 1-0 a los Yankees de Nueva York y llevarse su primera serie en el Yankee Stadium desde 2016.

Springs (2-0) perdió el juego sin hits en su lanzamiento número 84, cuando Ben Rice conectó un sencillo al jardín derecho. Ponchó a seis y otorgó dos bases por bolas.

Los Yankees tienen apenas dos hits en sus últimos 17 innings y no anotan desde que consiguieron dos carreras en la primera entrada de la derrota del miércoles 3-2 ante el dominicano Luis Severino.

Por los Yankees, el dominicano Amed Rosario de 2-0.

Marlins8

Rojos1

MIAMI .AP. Owen Caissie conectó tres hits e impulsó tres carreras para que los Marlins de Miami derrotasen 8-1 a los Rojos de Cincinnati Reds.

El venezolano Javier Sanoja también conectó tres hits e impulsó dos carreras, Xavier Edwards pegó un triple y el dominicano Otto López aportó un doble por los Marlins.

El derecho de los Marlins Max Meyer consiguió su primera victoria desde el 16 de mayo de 2025, al permitir cuatro hits y una carrera, con cuatro ponches. La última vez que Meyer ganó una apertura fue el año pasado contra los Rays de Tampa Bay, antes de someterse en junio a una cirugía.

Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 5-2 con dos empujadas. Otto López de 5-1.

Arizona7

Mets1

NUEVA YORK. Gabriel Moreno pegó dos dobles y empujó dos vueltas en la victoria de Arizona Diamondbacks 7-1 sobre los Mets de Nueva York.

Por Arizona, los dominicanos Ketel Marte de 5-0. Geraldo Perdomo de 2-0 con dos anotadas.

Mellizos3

Detroit1

MINNEAPOLIS .AP. Brooks Lee conectó un sencillo de dos carreras que rompió el empate en la octava entrada y los Mellizos de Minnesota consiguieron la victoria 3-1 para completar una barrida de cuatro juegos sobre los Tigres de Detroit.